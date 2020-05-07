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Житель Брестской области с напарником торговали топливом на автозаправке. И у них покупали!
07.05.2020 16:36 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Двое граждан Беларуси, работавших на иностранную фирму, осуществляющую грузоперевозки, оказались причастны к хищению около 700 литров дизельного топлива. Заявление в электронном варианте в органы внутренних дел направил собственник зарубежной организации, у которого и возникли первоначальные подозрения.
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Двое граждан Беларуси, работавших на иностранную фирму, осуществляющую грузоперевозки, оказались причастны к хищению около 700 литров дизельного топлива....
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