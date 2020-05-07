Житель Брестской области с напарником торговали топливом на автозаправке. И у них покупали!

Источник материала: Виртуальный Брест

Двое граждан Беларуси, работавших на иностранную фирму, осуществляющую грузоперевозки, оказались причастны к хищению около 700 литров дизельного топлива. Заявление в электронном варианте в органы внутренних дел направил собственник зарубежной организации, у которого и возникли первоначальные подозрения.







Белорусские правоохранители связались с мужчиной, выяснили все обстоятельства, и по результатам проведенной проверки установлено, что бывшие дальнобойщики вечером в один из дней апреля торговали чужим топливом прямо на автозаправке. У них находилась магнитная карточка фирмы-нанимателя, по средствам которой заправлялись транспортные средства желающих приобрести дизель по сниженным ценам (1.35-1.4 белорусских рубля за литр). Весь процесс был снят камерой видеонаблюдения, а запись в последствие была изъята правоохранителями.





Действиям 31-летнего лидчанина и 23-летнего жителя Брестской области дана правовая оценка.