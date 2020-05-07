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Глава МИД Беларуси возложил цветы к стеле «Минск – город-герой»
07.05.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Поблагодарить героев и вспомнить каждого, кто не вернулся. В Беларуси стартовала масштабная
Сегодня министр иностранных дел страны возложил цветы к стеле «Минск – город-герой». Обелиск посвящен всем бойцам, которые освобождали белорусскую столицу. Рядом находится музей истории Великой Отечественной войны и парк Победы.
Акция проходит ежегодно в канун Дня Победы. Во всех уголках страны участники несут цветы к местам воинской славы.
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Обелиск посвящен всем бойцам, которые освобождали белорусскую столицу. Рядом находится музей истории Великой Отечественной войны и парк Победы.
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