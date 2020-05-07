Глава МИД Беларуси возложил цветы к стеле «Минск – город-герой»

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Поблагодарить героев и вспомнить каждого, кто не вернулся. В Беларуси стартовала масштабная патриотическая эстафета – «Беларусь помнит», передает «МИР 24».

Сегодня министр иностранных дел страны возложил цветы к стеле «Минск – город-герой». Обелиск посвящен всем бойцам, которые освобождали белорусскую столицу. Рядом находится музей истории Великой Отечественной войны и парк Победы.

«Война – это смерть, ужас, горе и страдание. Наши дети и наши внуки еще меньше знают об этой войне, поэтому эта акция и то, что сейчас происходит в Беларуси, все эти события направлены на то, чтобы мы помнили об этом. Парад и события по случаю Великой Отечественной войны – святое дело для каждого гражданина Республики Беларусь», – указал глава МИД Беларуси Владимир Макей.

Акция проходит ежегодно в канун Дня Победы. Во всех уголках страны участники несут цветы к местам воинской славы.