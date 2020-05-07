|
В Tinder появятся видеознакомства
Источник материала: ОНТзнакомства" class="one-news__figure-img">
В приложении Tinder скоро появится функция, предполагающая знакомства по видеочату. Теперь общаться можно будет в формате один на один. Об этом сообщает в своём финансовом
Компания обещает добавить видеочаты в ближайшее время. Ранее подобная функция появилась в приложении Hinge, которое также принадлежит компании Match.
Возможно, что именно из-за отсутствия возможности общаться по видео подписная база в Tinder в последнее время росла очень медленно.
Известно, что квартал сервиса был завершён с аудиторией в 6 миллионов платных пользователей. Однако уже в декабре 2019 их было порядка 5,9 миллионов. Получается, что за три месяца сервис смог привлечь только 100 000 человек.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В приложении Tinder скоро появится функция, предполагающая знакомства по видеочату. Теперь общаться можно будет в формате один на один. Об этом сообщает в своём...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)