В Tinder появятся видеознакомства

Источник материала: ОНТ

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В приложении Tinder скоро появится функция, предполагающая знакомства по видеочату. Теперь общаться можно будет в формате один на один. Об этом сообщает в своём финансовом отчёте за I-й квартал компания Match, которая владеет сервисом.

Компания обещает добавить видеочаты в ближайшее время. Ранее подобная функция появилась в приложении Hinge, которое также принадлежит компании Match.

Возможно, что именно из-за отсутствия возможности общаться по видео подписная база в Tinder в последнее время росла очень медленно.

Известно, что квартал сервиса был завершён с аудиторией в 6 миллионов платных пользователей. Однако уже в декабре 2019 их было порядка 5,9 миллионов. Получается, что за три месяца сервис смог привлечь только 100 000 человек.

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