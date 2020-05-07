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На российского волейболиста напали с ножом

07.05.2020 17:04 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Чемпион Европы по волейболу Алексей Спиридонов заявил, что подвергся нападению со стороны двух неизвестных, у одного из которых был нож.


«Будьте аккуратнее! Сейчас вышел из Альфа-банка, два узбека, один получил леща, второй за нож, еле отбился, жив вроде! Берегите себя!» – написал Спиридонов в Twitter. Позже он также сообщил, что никаких повреждений в результате нападения не получил, ему помог друг.

Отметим, что волейболист регулярно становится участником скандалов. Так, в декабре 2019-го он едва не устроил драку с организаторами детского турнира по теннису. Спиридонов вступил в конфликт после того, как его дочь сняли с финала турнира. На чемпионате мира 2014 в Польше волейболист «стрелял» по местным болельщикам из воображаемого автомата, за что получил дисквалификацию.

Спиридонов — чемпион Европы 2013 года и двукратный победитель Мировой лиги (2011, 2013) в составе сборной России.

 
 
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