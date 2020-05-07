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На российского волейболиста напали с ножом
Источник материала: Tut.by
Чемпион Европы по волейболу Алексей Спиридонов
«Будьте аккуратнее! Сейчас вышел из Альфа-банка, два узбека, один получил леща, второй за нож, еле отбился, жив вроде! Берегите себя!» – написал Спиридонов в Twitter. Позже он также сообщил, что никаких повреждений в результате нападения не получил, ему помог друг.
Отметим, что волейболист регулярно становится участником скандалов. Так, в декабре 2019-го он
Спиридонов — чемпион Европы 2013 года и двукратный победитель Мировой лиги (2011, 2013) в составе сборной России.
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Он чемпион Европы по волейболу.
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