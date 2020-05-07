В Германии футбольный чемпионат возобновится во второй половине мая

Источник материала: ОНТ

Правительство Германии разрешило возобновить футбольный чемпионат во второй половине мая.

Об этом рассказала канцлер Германии Ангела Меркель. Теперь руководству бундеслиги предстоит выбрать дату возобновления чемпионата. Ожидается, что первые матчи пройдут 15 или 22 мая, и зрители на них не будут допущены. В нынешней турнирной таблице бундеслиги лидирует мюнхенская «Бавария».

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