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Память героев Великой Отечественной почтили около мемориального знака воинам-связистам

07.05.2020 17:10 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Память героев Великой Отечественной почтили около мемориального знака воинам-связистам

Помним каждого! Цветы легли сегодня и к мемориальному знаку воинам-связистам. Ценой своей жизни рядовые и офицеры обеспечивали устойчивую связь на фронтах и в штабах. Сегодня в их честь и добрые слова, и минута молчания.

В этом году церемония особенная: без оркестра, гостей и зрителей – вопрос безопасности. Возле памятника с букетами роз собрались представители ведомства, руководители организаций. Поздравили друг друга с профессиональным праздником и отдали дань уважения тем, кто в годы войны отстоял свободу Отечества.

Константин Шульган, министр связи и информации: «Воинов-связистов, которые удостоились звания Героя Советского Союза, было больше 300 – 303 человека. А из них, что немаловажно, – наши с вами соотечественники. Поэтому возле этого памятника мы чтим память и этих связистов, и всех тех, кто участвовал в боях и внес свой вклад в Победу».

47 ветеранов и 184 узника, которые многие годы работали в организациях связи, получили от ведомства не только поздравления, но и материальную помощь.

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Помним каждого! Цветы легли сегодня и к мемориальному знаку воинам-связистам. Ценой своей жизни рядовые и офицеры обеспечивали устойчивую связь на фронтах и в...
 
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