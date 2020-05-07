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Память героев Великой Отечественной почтили около мемориального знака воинам-связистам
Источник материала: ОНТ
Помним каждого! Цветы легли сегодня и к мемориальному знаку воинам-связистам. Ценой своей жизни рядовые и офицеры обеспечивали устойчивую связь на фронтах и в штабах. Сегодня в их честь и добрые слова, и минута молчания.
В этом году церемония особенная: без оркестра, гостей и зрителей – вопрос безопасности. Возле памятника с букетами роз собрались представители ведомства, руководители организаций. Поздравили друг друга с профессиональным праздником и отдали дань уважения тем, кто в годы войны отстоял свободу Отечества.
47 ветеранов и 184 узника, которые многие годы работали в организациях связи, получили от ведомства не только поздравления, но и материальную помощь.
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Помним каждого! Цветы легли сегодня и к мемориальному знаку воинам-связистам. Ценой своей жизни рядовые и офицеры обеспечивали устойчивую связь на фронтах и в...
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