Транспортная инспекция разъяснила, как оплатить проезд по платным дорогам по разовому тарифу

Источник материала: Полесская правда





Какими существуют способы платы за проезд по платным дорогам по разовому тарифу, каковы порядок и размер платы? Об этом корреспонденту pinsknews.by сообщил начальник регионального отдела контроля на платных дорогах в г. Пинске Сергей Солоснюк:

– В случае нарушения порядка пользования платной дорогой пользователь имеет возможность внести плату за проезд по разовому тарифу (SТТ*) во избежание взимания платы в увеличенном размере.

Возможность внесения платы по разовому тарифу предоставлена 2 способами:

внесение платы за проезд по разовому тарифу по заявительному принципу (МSТТ); внесение платы за проезд по разовому тарифу в автоматическом режиме (АSТТ).

Важно! Допускается только однократное списание платы по разовому тарифу. После него пользователю обязательно необходимо обратиться в ближайший пункт обслуживания для проверки бортового устройства и возобновления работы функции SТТ. В противном случае функция платы по разовому тарифу не осуществляется:

Тарифы

Размер платы по разовому тарифу

Категория транспортного средства Количество осей В случае неполной оплаты В случае неоплаты ≤ 3,5 т не применяется 5 € 10 € >3,5 т 2 15 € 30 € 3 4 и более

Полную информацию о тарифах, действующих в системе ВеlTоll можно получить на сайте beltoll.by в разделе Система ВelToll/ Тарифы.

Внесение платы по разовому тарифу по заявительному принципу (МSТТ)

Воспользоваться функцией внесения платы за проезд по разовому тарифу по заяви- тельному принципу можно только в течение 2 часов с момента нарушения порядка пользования платными дорогами.

Внести плату можно следующими способами:

в Личном кабинете на beltoll.by;

в любом пункте обслуживания ВеlТоll путём подписания заявления.

Порядок внесения МSТТ в Личном кабинете:

войдите в Личный кабинет на beltoll.by. зайдите в раздел меню Информация о договорах / Внести МSТT/ выберите необходимый договор и нажмите кнопку МSТT. выберите необходимый счет и номер транспортного средства. обратите внимание на период, в течение которого исключается формирование нарушения! выберите из списка обстоятельства невыполнения порядка пользования платными дорогами.

Внимание! Пользователь самостоятельно декларирует обстоятельства нарушения порядка пользования платными дорогами из списка ниже.

Типы нарушения Обстоятельства нарушения Неоплата на ТС отсутствовало УЭО (тип происшествия 1) отсутствовал зуммерный сигнал (тип происшествия 1) 4 зуммерных сигнала из-за недостаточного остатка средств предоплаты для оплаты проезда по расчетному сегменту (тип происшествия 4) 4 зуммерных сигнала из-за использования заблокированного устройства электронной оплаты (тип происшествия 5) на ТС неправомерно использовалось УЗО, предназначенное для освобождённого от оплаты ТС (тип происшествия 10) Неполная оплата на УЗО было установлено меньшее количество осей, чем предписано порядком технологической эксплуатации (тип происшествия 3) использовалось УЗО, не персонализированное для транспортного средства и регистрационного знака, установленного на нем (тип происшествия 12}

нажмите кнопку Внести МSТТ подтвердите сумму к оплате. при необходимости скачайте квитанцию об оплате на ваше электронное устройство.

Особенности:

для внесения МSТТ необходимо наличие договора в ЕТС-Системе, если договора нет — пользователю необходимо заключить договор в любом пункте обслуживания.

плата за проезд по разовому тарифу списывается со счета пользователя платной дорог и при условии, что имеется действующий договор пользования платными дорогами и имеются действительные средства оплаты (устройство электронной оплаты не заблокировано, для режима предоплаты — на балансе счета имеется достаточно средств для списания, для режима оплаты по факту — имеется действительная топливная карта, указанная в договоре).

Порядок внесения МSТТ на пункте обслуживания ВеlТоll

При обращении в пункт обслуживания представьте сотруднику пункта:

документ, удостоверяющий личность физического лица;

доверенность или иной документ, предусмотренный законодательством, подтверждающий полномочия представителя.

Сообщите оператору обстоятельства невыполнения порядка пользования платными дорогами.

Внимание! Пользователь самостоятельно декларирует обстоятельства нарушения порядка пользования платными дорогами из списка ниже.

Типы нарушения Обстоятельства нарушения Неоплата на ТС отсутствовало УЗО (тип происшествия 1) отсутствовал зуммерный сигнал (тип происшествия 1) 4 зуммерных сигнала из-за недостаточного остатка средств предоплаты для оплаты проезда по расчетному сегменту (тип происшествия 4) 4 зуммерных сигнала из-за использования заблокированного устройства электронной оплаты (тип происшествия 5) на ТС неправомерно использовалось УЗО, предназначенное для освобождённого от оплаты ТС (тип происшествия 10) Неполная оплата на УЗО было установлено меньшее количество осей, чем предписано порядком технологической эксплуатации (тип происшествия 3) использовалось УЗО, не персонализированное для транспортного средства и регистрационного знака, установленного на нем (тип происшествия 12)

Подпишите заявление на внесение платы по разовому тарифу и при необходимости получите квитанцию об оплате.

Внесение платы по разовому тарифу в автоматическом режиме (АSТТ)

В случае использования функции внесения платы по разовому тарифу в автоматическом режиме при фиксации происшествия плата по разовому тарифу списывается автоматически со счета пользователя платной дороги.

Важно! Это возможно при условии, что есть действующий договор пользования платной дорогой и имеются действительные средства оплаты (устройство электронной оплаты не заблокировано, для режима предоплаты — на балансе счета имеется достаточно средств для списания, для режима оплаты по факту— имеется действительная топливная карта, указанная в договоре).

Особенности:

автоматическое списание платы по разовому тарифу исключает формирование нарушений» в течение последующих 2 часов. Плата в увеличенном размере по таким нарушениям оплате не подлежит.

использование функции возможно только после подключения функции «SMS-оповещение о нарушениях» (как минимум для одного основного номера по договору);

функция доступна только для транспортных средств, зарегистрированных в системе BelToll;

Списание платы по разовому тарифу в размере, установленном в отношении фактов неоплаты, исключает формирование нарушений в отношении фактов неоплаты и неполной оплаты.

Списание платы по разовому тарифу в размере, установленном в отношении фактов неполной оплаты, исключает формирование нарушений в отношении только фактов неполной оплаты.

Подключение

Подключить функцию внесения платы за проезд по разовому тарифу в автоматическом режиме можно следующими способами:

в Личном кабинете на сайте BelToll; в любом пункте обслуживания путём подписания заявления.

Порядок подключения АSТТ в Личном кабинете

Войдите в Личный кабинет на beltoll.by. Зайдите в раздел меню Подключить функцию SМS5-оповещения /АSТТ. Выберите необходимый договор. Еслиу вас не подключена функция «SМS-оповещение о нарушениях», активируйте ее. Отметьте функцию АSТТ для выбранного счета и номера транспортного средства / номеров транспортных средств (Функция АSТТ). Примите Условия пользования функцией, ознакомившись с ними. Нажмите кнопку Сохранить. После подключения на указанный вами номер придет соответствующее SМS-сообщение.

Порядок подключения АSТТ на пункте обслуживания ВеlТоll

Обратитесь в пункт обслуживания и убедитесь, что у вас подключена функция «SМS-оповещение о нарушениях». Если нет, подключите ее. Предоставьте оператору:

документ, удостоверяющий личность физического лица;

доверенность или иной документ, предусмотренный законодательством, подтверждающий полномочия представителя.

Ознакомьтесь с Условиями пользования функцией АSТТ, имеющимися на пункте обслуживания, и подпишите заявление на подключение функции; После успешного подключения функции АSТТ на указанный вами номер поступит соответствующее SМS-сообщение.

Важно знать! В пункте обслуживания можно подключить функцию внесения платы за проезд по разовому тарифу в автоматическом режиме только в отношении всех транспортных средств, зарегистрированных в системе ВеlToll по соответствующему договору.

Как отключить функцию АSТТ

Пользователь платной дороги может в любое время отключить функцию внесения платы за проезд по разовому тарифу в автоматическом режиме в Личном кабинете на сайте www. beltoll.by, а также путем подписания соответствующего заявления в пункте обслуживания {бланки выдаются на пункте обслуживания).

Важно знать! Для договоров в режиме оплаты по факту, а также в режиме освобождения от платы за проезд на пункте обслуживания можно отключить функцию внесения платы за проезд по разовому тарифу в автоматическом режиме только в отношении всех транспортных средств, зарегистрированных в системе ВеlToll по соответствующему договору.

Типы сообщений

При использовании функции внесения платы за проезд по разовому тарифу в автоматическом режиме пользователю поступают следующие -сообщения: