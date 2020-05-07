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Пользователям системы BelToll напомнили о функции «SMS-оповещения о нарушениях»

07.05.2020 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Пользователям системы BelToll напомнили о функции «SMS-оповещения о нарушениях»
Как отметил в беседе с корреспондентом pinsknews.by начальник регионального отдела контроля на платных дорогах в г. Пинске Сергей Солоснюк, для подключения функции «SMS-оповещение о нарушениях» пользователю платных дорог необходимо иметь действующий договор в системе BelToll.

Для договоров в режиме предоплаты можно подключить до 3-х основных номеров мобильного телефона, на которые будут направляться SMS-оповещения о нарушениях в отношении транспортного средства, зарегистрированного по договору.

Для договоров в режиме оплаты по факту, а также в режиме освобождения от оплаты за проезд можно подключить до 3-х основных номеров  мобильного телефона, на которые будут направляться SMS-оповещения в отношении всех транспортных средств, зарегистрированных в системе BelToll по соответствующему договору, +1 дополнительный номер мобильного телефона (функция SMS-оповещения о нарушениях для дополнительного номера можно подключить только после подключения хотя бы одного основного номера мобильного телефона) для каждого транспортного средства, на который будут направляться SMS-оповещения в отношении соответствующего транспортного средства.

Стоимость

Функция «SMS-оповещения о нарушениях» предоставляется пользователям системы BelToll бесплатно.

 Подключение функции

Подключить функцию «SMS-оповещения о нарушениях» можно одним из следующих способов:

  • самостоятельно в личном кабинете пользователя на сайте beltoll.by;
  • в любом пункте обслуживания BelToll.

Важно знать! Для договоров в режиме оплаты по факту а также в режиме освобождения от оплаты за проезд функцию «SMS-оповещения о нарушениях» для дополнительного номера мобильного телефона возможно подкдлючить только в Личном кабинете пользователя на сайте beltoll.by.

Как подключить функцию «SMS-оповещение о нарушениях» в Личном кабинете:

  1. в Личном кабинете открыть меню с функцией «SMS-оповещение»;
  2. ввести основной номер (номера) мобильного телефона;
  3. ознакомиться и принять Условия пользования функцией «SMS-оповещение о нарушениях», нажать кнопку «Сохранить»;
  4. далее необходимо нажать кнопку «Подтвердить номер и дождаться получения кода подтверждения на указанный телефонный номер;
  5. не позднее 1 часа с момента получения кода подтверждения ввести его в соответствующем поле Личного кабинета.

Как подключить функцию «SMS-оповещение о нарушениях» в пункте обслуживания BelToll:

  1. обратиться в пункт обслуживания, сообщить основной номер (номера) мобильного телефона и представить необходимые документы:
  • документ, удостоверяющий личность физического лица;
  • доверенность, или иной документ, предусмотренный законодательством, подтверждающий полномочия представителя.
  1. ознакомиться с Условиями пользования функцией «SMS-оповещение о нарушениях», имеющимися на пункте обслуживания;
  2. после внесения данных в систему на предоставленный номер телефона поступит код подтверждения, который необходимо сообщить сотруднику пункта обслуживания, подписать заявление на подключение функции «SMS-оповещение о нарушениях»

После успешного подключения функции «SMS-оповещения о нарушениях» на основной номер (номера) мобильного телефона поступит «SMS-сообщение, информирующее об успешном подключении данной функции.

Важно знать! Для договоров в режиме оплаты по факту, а также в режиме освобождения от платы за проезд в пункте обслуживания BelToll функцию «SMS-оповещение о нарушениях» можно подключить только для основного номера (номеров) мобильного телефона. Дополнительные номера подключаются только в Личном кабинете.

Типы SMS-сообщений

Пользователь системы BelToll может получать следующие типы SMS-сообщений:

Тип сообщения Пример
Код подтверждения 1234
Об успешном подключении функции SMS-оповещения на основной номер мобильного телефона

Подключена услуга информирования о нарушениях: договор 1234567⃰ / Violation notification service is activated: contract 1234567⃰

⃰ номер договора
Об успешном подключении функции SMS-оповещения на дополнительный номер мобильного телефона

Подключена услуга информирования о нарушениях: ТС  1234ВС7⃰ / Violation notification service is activated:LPN 1234ВС7⃰

⃰регистрационный знак транспортного средства
Об успешном отключении функции SMS-оповещения на основной номер мобильного телефона

Отключена услуга информирования о нарушениях: договор 1234567⃰ / Violation notification service is deactivated: contract 1234567⃰

⃰номер договора
Об успешном отключении функции SMS-оповещения на дополнительный номер мобильного телефона

Отключена  услуга информирования о нарушениях: ТС  1234ВС7⃰ / Violation notification service is deactivated:LPN 1234ВС7⃰

⃰регистрационный знак транспортного средства
О зафиксированной системой контроля оплаты либо уполномоченным должностным лицом Транспортной инспекции происшествии

Нарушение NP¹ : тип 12 / violation NP: type 1 14627633 30.08.20183  TC/LPN 123456BC7

1 NP(non –payment) – неоплата FP (false-payment) – неполная оплата
2 тип происшествия
3 время и дата фиксации происшествия  

Как отключить функцию «SMS-оповещение о нарушениях»

Пользователь платной дороги может в любое время отключить функцию «SMS-оповещение о нарушениях» на основном номере (номерах) мобильного телефона одним из следующих способов:

  •  самостоятельно в Личном кабинете пользователя на сайте www.beltoll.by.
  • обратиться в любой пункт обслуживания BelToll.

Как отключить функцию «SMS-оповещение о нарушениях» в Личном кабинете:

  1. в Личном кабинете открыть меню с функцией «SMS-оповещение»;
  2. снять галочку рядом с полем основной номер (номера) мобильного телефона;
  3. нажать кнопку «Сохранить»;
  4. после этого пользователю придет SMS-сообщение об отключении функции для данных телефонного номера.

 Как отключить функцию «SMS-оповещение о нарушениях» в пункте обслуживания:

  1. обратиться в пункт обслуживания, сообщить информацию об отключаемых мобильных номерах и представить необходимые документы:
  • документ, удостоверяющий личность физического лица;
  • доверенность, или иной документ, предусмотренный законодательством, подтверждающий полномочия представителя.
  1. подписать заявление на отключение функции;
  2. после предоставления сотруднику пункта обслуживания необходимых документов и заявления, на отключаемый номер мобильного телефона придет SMS-сообщение об успешном отключении функции «SMS-оповещение о нарушениях».

Важно знать! На пункте обслуживания можно отключить функцию «SMS-оповещение о нарушениях» для основного номера (номеров) мобильного телефона. Отключить данную функцию для дополнительного номера (номеров) мобильного телефона можно только самостоятельно в Личном кабинете.

Отключение функции «SMS-оповещение о нарушениях» для всех 3-х основных номеров мобильного телефона влечёт автоматическое отключение данной функции для всех дополнительных номеров по договору.

 

 

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