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Ветеран ВОВ: «14-летние мальчишки со ржи наблюдали, как на бреющем полёте расстреливали. И в это время звучала песня «Вставай, страна огромная»
Источник материала: СТВ
В 14 лет Виктора Фёдоровича приняли в партизанский отряд Кировской бригады. Залезть на столб и перерезать линии связи, сходить в разведку или спрятаться в болоте. Лично принимал участие в операции «Бобруйский котел».
Стойкости духа можно только позавидовать – за войну был несколько раз ранен, но при первой же возможности возвращался на фронт. Закалка осталась и по сей день – каждое утро Виктора Фёдоровича начинается с зарядки и иногда с воспоминаний – преимущественно положительных.
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Ветеран ВОВ: «14-летние мальчишки со ржи наблюдали, как на бреющем полёте расстреливали. И в это время звучала песня «Вставай, страна огромная»
В 14 лет Виктора Фёдоровича приняли в партизанский отряд Кировской бригады. Залезть на столб и перерезать линии связи, сходить в разведку или спрятаться в болоте....
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