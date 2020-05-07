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Ветеран ВОВ: «14-летние мальчишки со ржи наблюдали, как на бреющем полёте расстреливали. И в это время звучала песня «Вставай, страна огромная»

07.05.2020 17:24 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

В 14 лет Виктора Фёдоровича приняли в партизанский отряд Кировской бригады. Залезть на столб и перерезать линии связи, сходить в разведку или спрятаться в болоте. Лично принимал участие в операции «Бобруйский котел».

Ветеран ВОВ: «14-летние мальчишки со ржи наблюдали, как на бреющем полёте расстреливали. И в это время звучала песня «Вставай, страна огромная»

Виктор Костко, ветеран Великой Отечественной войны:
Вдоль дороги расстреливали мирных жителей. Мы, еще 14-летние мальчишки в то время, со ржи наблюдали, как на бреющем полете расстреливали, делали разворот. И в это время звучала песня «Вставай, страна огромная». Самое страшное началось – это 1942 год 22 июня, когда деревню сожгли. И тот, кто не уполз от пулемётных очередей бандеровцев – погиб. Деревня была сожжена. Один был путь – партизанский отряд.

Ветеран ВОВ: «14-летние мальчишки со ржи наблюдали, как на бреющем полёте расстреливали. И в это время звучала песня «Вставай, страна огромная»

Стойкости духа можно только позавидовать – за войну был несколько раз ранен, но при первой же возможности возвращался на фронт. Закалка осталась и по сей день – каждое утро Виктора Фёдоровича начинается с зарядки и иногда с воспоминаний – преимущественно положительных.

Ветеран ВОВ: «14-летние мальчишки со ржи наблюдали, как на бреющем полёте расстреливали. И в это время звучала песня «Вставай, страна огромная»

Виктор Костко:
Салюты, все это была радость неимоверная – остались живы. Все-таки, Победа, кончилась кровопролитная война. Боль, воспоминания, и у нас в семье потери. Из 4 братьев мы вдвоем остались, а двое погибли.

Люди в материале: Виктор Костко

 
 
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В 14 лет Виктора Фёдоровича приняли в партизанский отряд Кировской бригады. Залезть на столб и перерезать линии связи, сходить в разведку или спрятаться в болоте....
 
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