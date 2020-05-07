В 1110 году Луна «исчезла» с небосвода - есть причина

Источник материала: Tut.by

В 1110 году Луна «исчезла с небосвода». Во всяком случае, об этом говорят сохранившиеся свидетельства множества очевидцев того времени. Издание Science Alert со ссылкой на статью в журнале Nature сообщает, что сейчас ученым из Женевского университета (Швейцария) удалось разгадать природу этого странного явления.



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Специалисты занялись проверкой теории о том, что извержение исландского вулкана Гекла в 1104 году могло привести к выбросу в атмосферу большого количества серы. Это в свою очередь якобы создало огромное облако, на время изменившее климат и заставившее Луну «исчезнуть» с неба.

Чтобы подтвердить (или опровергнуть) это, ученые изучили керны, извлеченные из древних ледников. После в лаборатории проанализировали состав осадка, которому около 900 лет. Выяснилось, что вулкан Гекла в 1104 году не мог выбросить столько пепла, чтобы только через шесть лет сформировалось непроницаемое облако. Тогда исследователи обратились к расчетам NASA. Согласно им, в период между 1110 и 1120 годами в Европе могла наблюдаться серия полных лунных затмений.

Еще одним «виновником» произошедшего назвали вулкан под названием Асама в Японии. В одном из архивов обнаружилась запись, сделанная в 1108 году местным чиновником. Он описал «пожар, который вспыхнул на вершине этой горы», а также толстый слой пепла, покрывший все вокруг. Эксперты также отметили, что 1109 год оказался «исключительно холодным». Это стало понятно из анализа колец деревьев.

Все это говорит: возможной причиной «исчезновения» Луны стало извержение вулкана Асама, которое растянулось на несколько месяцев. Но не исключено, что по планете в течение двух-трех лет прошла волна вулканических извержений, из-за которых произошло всеобщее похолодание и «исчезновение» Луны.