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Узнаете Малинина? Как выглядели в детстве и молодости современные звёзды
Источник материала: СТВ
Помните песню российской поп-группы «Сливки» о детстве? В ней певицы задаются вопросом, куда уходит детство, и грустят, что оно где-то будет, но не здесь. Взрослые люди часто вспоминают свою юность, и им кажется, что раньше трава была зеленее, музыка лучше, а парни красивее и мужественнее.
А что насчёт знаменитостей? Люди старшего поколения говорят, что их ровесники пели просто великолепно, актёры играли в фильмах так, что дух захватывало. Так почему бы нам не вспомнить ту дивную пору? Давайте узнаем, как выглядели много лет назад современные российские и американские звёзды.
Рената Литвинова
Ирина Шейк, 14 лет
Филипп Киркоров, 8 лет
Селена Гомес
Евгений Петросян, 19 лет
Дженнифер Энистон
Ольга Кабо, 7 лет
Анжелика Варум, 1,5 года
Юлия Савичева, 3 года
Александр Малинин
Екатерина Климова
Кстати, ранее мы показали, как выглядели в молодости знаменитые телеведущие.
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Помните песню российской поп-группы «Сливки» о детстве? В ней певицы задаются вопросом, куда уходит детство, и грустят, что оно где-то будет, но не здесь. Взрослые...
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