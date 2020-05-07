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Узнаете Малинина? Как выглядели в детстве и молодости современные звёзды

07.05.2020 17:24 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Помните песню российской поп-группы «Сливки» о детстве? В ней певицы задаются вопросом, куда уходит детство, и грустят, что оно где-то будет, но не здесь. Взрослые люди часто вспоминают свою юность, и им кажется, что раньше трава была зеленее, музыка лучше, а парни красивее и мужественнее. 

А что насчёт знаменитостей? Люди старшего поколения говорят, что их ровесники пели просто великолепно, актёры играли в фильмах так, что дух захватывало. Так почему бы нам не вспомнить ту дивную пору? Давайте узнаем, как выглядели много лет назад современные российские и американские звёзды. 

Рената Литвинова 

Они сейчас выглядят лучше, чем в 20 лет. Посмотрите на этих женщин 

Узнаете Малинина? Как выглядели в детстве и молодости современные звёзды
Фото: instagram.com/renatalitvinovaofficiall 

Ирина Шейк, 14 лет 

Узнаете Малинина? Как выглядели в детстве и молодости современные звёзды
Фото: instagram.com/irinashayk 

Филипп Киркоров, 8 лет 

Узнаете Малинина? Как выглядели в детстве и молодости современные звёзды
Фото: instagram.com/fkirkorov 

Селена Гомес 

Узнаете Малинина? Как выглядели в детстве и молодости современные звёзды
Фото: instagram.com/selenagomez 

Евгений Петросян, 19 лет 

Узнаете Малинина? Как выглядели в детстве и молодости современные звёзды
Фото: instagram.com/petrosyanevgeny 

Дженнифер Энистон 

Сквозь года. Знаменитости встречают себя из прошлого на удивительных фотографиях 

Узнаете Малинина? Как выглядели в детстве и молодости современные звёзды
Фото: instagram.com/jenniferaniston 

Ольга Кабо, 7 лет 

Узнаете Малинина? Как выглядели в детстве и молодости современные звёзды
Фото: instagram.com/kabo_olga 

Анжелика Варум, 1,5 года 

Узнаете Малинина? Как выглядели в детстве и молодости современные звёзды
Фото: instagram.com/avarum 

Юлия Савичева, 3 года 

Узнаете Малинина? Как выглядели в детстве и молодости современные звёзды
Фото: instagram.com/yuliasavicheva 

Александр Малинин 

«Вот так снимают кино». Показываем, как в Мирском замке создавался клип Малинина 

Узнаете Малинина? Как выглядели в детстве и молодости современные звёзды
Фото: instagram.com/nikmalinin 

Екатерина Климова 

Узнаете Малинина? Как выглядели в детстве и молодости современные звёзды
Фото: instagram.com/klimovagram 

Кстати, ранее мы показали, как выглядели в молодости знаменитые телеведущие.

Если вы хотите увидеть молодых Хромченко, Губерниева и Малышеву, – смотрите здесь

Люди в материале: Рената Литвинова, Ирина Шейк, Филипп Киркоров, Селена Гомес, Евгений Петросян, Дженнифер Энистон, Ольга Кабо, Анжелика Варум, Юлия Савичева, Александр Малинин, Екатерина Климова

 
 
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Помните песню российской поп-группы «Сливки» о детстве? В ней певицы задаются вопросом, куда уходит детство, и грустят, что оно где-то будет, но не здесь. Взрослые...
 
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