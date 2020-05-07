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Брать ли зонтик? Какая погода будет в Беларуси 9 мая
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 9 мая в Беларуси будет тепло и в основном без осадков.
Как
Ветер юго-западный, западный умеренный. Ночью столбик термометра опустится до +1… +7°С, на восточных территориях возможны заморозки до -2°С. Днём потеплеет до +15... +21°С.
Кстати, ранее мы рассказывали о салюте 9 мая.
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Новости Беларуси. 9 мая в Беларуси будет тепло и в основном без осадков. Как сообщает Белгидромет, в субботу ожидается переменная облачность. Днём могут пройти...
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