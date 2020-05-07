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Брать ли зонтик? Какая погода будет в Беларуси 9 мая

07.05.2020 17:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 9 мая в Беларуси будет тепло и в основном без осадков. 

Как сообщает Белгидромет, в субботу ожидается переменная облачность. Днём могут пройти кратковременные дожди, но они прогнозируются только в северо-западных районах республики. 

Ветер юго-западный, западный умеренный. Ночью столбик термометра опустится до +1… +7°С, на восточных территориях возможны заморозки до -2°С. Днём потеплеет до +15... +21°С. 

Кстати, ранее мы рассказывали о салюте 9 мая.

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Новости Беларуси. 9 мая в Беларуси будет тепло и в основном без осадков.  Как сообщает Белгидромет, в субботу ожидается переменная облачность. Днём могут пройти...
 
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