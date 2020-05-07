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Ермошина уточнила: президентские выборы пройдут не раньше 9 августа

07.05.2020 18:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Центризбирком Беларуси будет предлагать депутатам несколько вариантов даты президентских выборов, в любом случае выборы состоятся не раньше 9 августа, сообщила агентству "Интерфакс-Запад" председатель Центризбиркома Лидия Ермошина.



"Центризбирком предложит депутатам несколько вариантов дат для проведения президентских выборов. В любом случае это будет август, не раньше 9 августа", - сказала Ермошина.

В соответствии с действующим законодательством, в Беларуси выборы президента назначаются Палатой представителей не позднее, чем за пять месяцев, и проводятся не позднее, чем за два месяца, до истечения срока полномочий предыдущего президента.

Как сообщалось, Палата представителей Национального собрания (нижняя палата парламента) Беларуси 8 мая соберется на внеочередное заседание, чтобы назначить дату президентских выборов.

Александр Лукашенко 4 мая сообщил, что дата предстоящих президентских выборов будет определена в ближайшее время, крайним сроком их проведения является конец августа.


В соответствии с законодательством, очередные президентские выборы в Беларуси должны состояться не позднее 30 августа 2020 года.

Ранее Лукашенко уже заявлял, что для переноса выборов нет оснований, и они должны состояться в соответствии с конституционными сроками.
 
 
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Центризбирком Беларуси будет предлагать депутатам несколько вариантов даты президентских выборов, в любом случае выборы состоятся не раньше 9 августа, сообщила...
 
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