Ермошина уточнила: президентские выборы пройдут не раньше 9 августа









"Центризбирком предложит депутатам несколько вариантов дат для проведения президентских выборов. В любом случае это будет август, не раньше 9 августа", - сказала Ермошина.





В соответствии с действующим законодательством, в Беларуси выборы президента назначаются Палатой представителей не позднее, чем за пять месяцев, и проводятся не позднее, чем за два месяца, до истечения срока полномочий предыдущего президента.





Как сообщалось, Палата представителей Национального собрания (нижняя палата парламента) Беларуси 8 мая соберется на внеочередное заседание, чтобы назначить дату президентских выборов.





Александр Лукашенко 4 мая сообщил, что дата предстоящих президентских выборов будет определена в ближайшее время, крайним сроком их проведения является конец августа.









В соответствии с законодательством, очередные президентские выборы в Беларуси должны состояться не позднее 30 августа 2020 года.





Ранее Лукашенко уже заявлял, что для переноса выборов нет оснований, и они должны состояться в соответствии с конституционными сроками.



