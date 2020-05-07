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Новости экономики за 07.05.2020
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Что помогло золотовалютным резервам показать рост по итогам апреля, как железная дорога усовершенствовала сервис дистанционной продажи билетов и сколько денег заработано на минувшем субботнике? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.
МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЗЕРВНЫЕ АКТИВЫ БЕЛАРУСИ В АПРЕЛЕ ВЫРОСЛИ НА 1,2 %
После стремительного мартовского снижения международные резервные активы Беларуси в апреле не только перестали уменьшаться, но и прибавили по итогам месяца более 1 %. И это несмотря на то, что порядка 800 миллионов рублей пошло на погашение внешних и внутренних обязательств.
Основным источником роста стала покупка иностранной валюты на бирже. Увеличению также способствовали рост стоимости монетарного золота и поступление валюты в бюджет, в том числе от продажи Министерством финансов облигаций на внутреннем рынке. Таким образом, объем золотовалютных резервов по-прежнему превышает уровень, запланированный на конец 2020 года.
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Новости Беларуси. Что помогло золотовалютным резервам показать рост по итогам апреля, как железная дорога усовершенствовала сервис дистанционной продажи билетов...
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