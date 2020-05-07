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Белстат подсчитал, сколько заработали на республиканском субботнике

07.05.2020 17:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 9 миллионов 114 тысяч 100 рублей! Белстат подсчитал деньги, заработанные на субботнике 25 мая. Получается, что в 2020 году перечислено на 0,7 % больше, чем в 2019, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным ведомства, в субботнике приняли участие 2 миллиона 273 тысячи человек.

Заработанные таким образом деньги пойдут на социальные проекты. Как сообщалось ранее, половина останется в распоряжении облисполкомов и Мингорисполкома. Эти средства будут распределены на благоустройство населенных пунктов, мест захоронений и детских лагерей. Еще 50 % выделят на строительные работы в Национальном художественном музее и реконструкцию комплекса на месте сожженной деревни Ола в Светлогорском районе.

Больше новостей экономики за 7 мая здесь.

Люди в материале: Сергей Савицкий

 
Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. 9 миллионов 114 тысяч 100 рублей! Белстат подсчитал деньги, заработанные на субботнике 25 мая. Получается, что в 2020 году перечислено на 0,7 % больше, чем в...
 
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