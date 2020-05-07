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Дмитрий Крутой: если бы не было Великой Победы, то и остальной труд был бы напрасен по большому счёту
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Торжественные мероприятия, связанные с 75-летием Великой Победы, выходят на финишную прямую, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По всей стране сотни и тысячи людей говорят «спасибо» за мир и за жизнь ветеранам и павшим воинам.
Дмитрий Крутой, заместитель премьер-министра Беларуси:
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Дмитрий Крутой: если бы не было Великой Победы, то и остальной труд был бы напрасен по большому счёту
Новости Беларуси. Торжественные мероприятия, связанные с 75-летием Великой Победы, выходят на финишную прямую, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По всей...
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