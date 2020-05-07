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Минчанин заплатил тысячу долларов за манку. Он правда думал, что это айфон

07.05.2020 18:14 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Минчанину купил коробку с манкой, выложив за нее почти тысячу долларов. Представьте его удивление, когда он узнал, что заплатил не за айфон.

В общем, история такая. Мужчина хотел купить iPhone 11 Pro Max. Написал объявление в интернете. Его прочитали два парня из Минска. Они предложили минчанину смартфон, но выгодно – по цене ниже рыночной. Только попросили приехать за гаджетом в Лепель.

В этом и заключался замысел. Минчанин не смог ехать в Лепель, но вместо себя отправил друга из Новополоцка. Тот встретился с продавцами, понял, что упаковка от айфона цела и на ней есть фирменные наклейки, и отдал 2300 рублей, которые взял у приятеля. А потом отправил смартфон через маршрутку в Минск.

Правда, айфон минчанин так и не получил: в коробке лежала манка. Продавцов задержали, передает УВД. Вот, кстати, и они:

 
Теги: Минск
 
 
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Минчанину купил коробку с манкой, выложив за нее почти тысячу долларов. Представьте его удивление, когда он узнал, что заплатил не за айфон. В общем, история такая....
 
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