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Минчанин заплатил тысячу долларов за манку. Он правда думал, что это айфон
Источник материала: KYKY>
Минчанину купил коробку с манкой, выложив за нее почти тысячу долларов. Представьте его удивление, когда он узнал, что заплатил не за айфон.
В общем, история такая. Мужчина хотел купить iPhone 11 Pro Max. Написал объявление в интернете. Его прочитали два парня из Минска. Они предложили минчанину смартфон, но выгодно – по цене ниже рыночной. Только попросили приехать за гаджетом в Лепель.
В этом и заключался замысел. Минчанин не смог ехать в Лепель, но вместо себя отправил друга из Новополоцка. Тот встретился с продавцами, понял, что упаковка от айфона цела и на ней есть фирменные наклейки, и отдал 2300 рублей, которые взял у приятеля. А потом отправил смартфон через маршрутку в Минск.
Правда, айфон минчанин так и не получил: в коробке лежала манка. Продавцов задержали,
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Минчанину купил коробку с манкой, выложив за нее почти тысячу долларов. Представьте его удивление, когда он узнал, что заплатил не за айфон. В общем, история такая....
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