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БелЖД расширила возможности дистанционной покупки билетов
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Белорусская железная дорога совершенствует возможности дистанционной покупки проездных документов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Теперь приобрести электронный билет с электронной регистрацией на все поезда межрегиональных и региональных линий бизнес-класса можно не позднее чем за 20 минут до отправления со станции посадки пассажира на всем маршруте. Ранее это можно было сделать не позднее чем за час до отправления состава с начальной станции.
Дистанционное оформление проездных документов становится все более востребованной услугой. В настоящее время на поезда с нумерованными местами через интернет реализуется около трети билетов.
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Новости Беларуси. Белорусская железная дорога совершенствует возможности дистанционной покупки проездных документов, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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