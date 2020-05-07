ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Счет в ресторане на троих друзей. Задачка поставила в тупик пользователей соцсетей

07.05.2020 18:04 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Пользователь с ником SlightlyUnusual опубликовал в TikTok ролик с задачкой, которая поставила некоторых пользователей соцсети в тупик.

@slightlyunusual_

RIDDLE ##foryou ##foryourpage ##fu ##f ##dailylook ##riddle ##riddlechallenge ##riddletime ##riddles ##how ##mychampion ##impossible ##makeitlegendary ##uktalent

♬ original sound - slightlyunusual_

Условия такие: три друга пришли в ресторан, и каждый оставил по £10 — в итоге получилось 30 фунтов (£). Но счет оказался равен £25. Официант должен вернуть друзьям £5, но не знает, как это сделать — поэтому он отдает каждому по £1 и оставляет себе £2. Выходит, что каждый заплатил по £9, ведь каждому вернули по £1. £9+£9+£9+£2 (которые оставил себе официант) = £29. Куда делся ещё £1?

Нажмите, чтобы увидеть ответ

Трое друзей не платили £27, они заплатили £25 — как и указано в счете. £2 остаются у официанта, а £3 по £1 — у друзей. £25+£2+£3=£30.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Застава героев: история подвига на небольшой заставе в Гродненской области
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
07.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика