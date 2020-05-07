Oops! Самопальный антисептик продавался в минских аптеках

Правоохранители в Октябрьском районе столицы выявили цех по производству поддельных дезинфицирующих средств.





Организовал его в арендуемых помещениях 41-летний директор частного предприятия, которое специализируется на изготовлении и продаже незамерзающих жидкостей, антифризов, масел для автомобилей.





На этикетках указывалось, что дезинфицирующее средство предназначено для антисептической обработки рук, убивает вирусы и бактерии на 99%.





Сомнительный товар реализовывался оптом различным субъектам хозяйствования.





На месте производства, а также в коммерческих аптечных сетях Минска оперативники изъяли более 10 тысяч упаковок готовой продукции общим объемом 7840 литров.





Экспертиза показала, что образцы изъятого средства по основным химическим компонентам совпадают с составом незамерзающей жидкости, производимой данным предприятием.







