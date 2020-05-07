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Прогноз погоды на 8 мая: дожди закончатся , но похолодает

07.05.2020 18:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Прогноз погоды на 8 мая: дожди закончатся , но похолодает

В первую половину недели установилась неустойчивая дождливая погода. Но в ближайшие дни небо прояснится. Правда, похолодает, ночью возможны даже заморозки. 

Завтра погоду в Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, по периферии которой начнут поступать холодные воздушные массы с северо-запада Европы. А значит, показатели термометров упадут. Ночью по востоку скажется влияние влажного атмосферного фронта, который принесет осадки.

В пятницу, 8 мая, ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь ночью местами по востоку страны пройдут небольшие дожди. Влажность воздуха до 50%. Ветер северо-западный умеренный. Атмосферное давление ночью будет расти, днем существенно не изменится.

Утром будет в районе +6°C. Чуть прохладнее в Минске – +5°C. По юго-востоку на пару градусов выше. Но с учетом влажности и ветра по ощущениям будет немного прохладнее.

В середине дня по западу и юго-западу воздух прогреется до +14°C. Прохладнее будет в северо-восточных и восточных регионах – не выше +11°C.

К вечеру показатели термометров упадут на пару градусов, без существенных изменений лишь по юго-западу – все те же +14°C.  

В праздничную субботу, 9 мая, погода будет благоприятной. Сохранится влияние области повышенного атмосферного давления. Будет без существенных осадков. Ночь ожидается довольно прохладная с температурой воздуха +1…+7°C, по востоку в отдельных районах возможны заморозки до -2°C. Температура днем повысится до +15…+21°C, в Минске в разгар дня +16…+18°C. В воскресенье немного потеплеет. Ночью +2…+8°C, днем до +24°C. Но в начале следующей недели погода вновь испортится.

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Теги: Минск
 
 
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В первую половину недели установилась неустойчивая дождливая погода. Но в ближайшие дни небо прояснится. Правда, похолодает, ночью возможны даже заморозки. ...
 
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