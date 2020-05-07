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Дома у озера, с баней: сколько стоит загородная мечта горожанина? Смотрим, какие есть варианты
Источник материала: Tut.by
Сейчас многие горожане мечтают о собственном доме у озера рядом с лесом, чтобы и банька своя, и газон и огородик. Мы изучили предложения на рынке загородной недвижимости и отобрали самые интересные варианты. В подборку попали не только особняки в «элитарных» деревнях у Минского моря, но и более доступные по цене дома в самых живописных уголках нашей страны.
Дома в Нарочанском крае
Пасынки
В деревне Пасынки (рядом с курортом «Нарочь») продается новый двухуровневый коттедж с прекрасным панорамным видом на озеро. Его общая площадь — 151 м2, участок 25 соток.
Он построен из двойного утепленного бруса по финской технологии фирмы HONKA. На крыше — гибкая черепица IKO. В доме четыре отдельные комнаты, два санузла, просторная кухня-столовая с панорамными окнами (вид на озеро), гардеробная, две террасы, балкон.
Из коммуникаций есть автономная канализация, скважина (глубина 50 метров), электричество. Отопление, кстати, здесь электрическое. За него просят 268 571 рубль.
Азарки-Пудовинка
В национальном парке «Нарочанский» в деревне Азарки-Пудовинка продается дом рядом с озером Баторино. Он деревянный, с цокольным этажом.
Параски
Дом на берегу озера Должа в деревне Параски. Построен по авторскому проекту из профилированного бруса. Общая площадь дома — 152 м².
Участок — 20 соток с благоустройством и забором по периметру. Озеро начинается сразу за участком. За него просят почти 454 тысячи рублей.
Гарани
Еще один интересный объект находится на берегу озера Вишнево, в деревне Гарани. В описании говорится, что места здесь живописные, в трех километрах находится озеро Свирь, в 20 км — Нарочь, в 25 — Голубые озера.
Общая площадь дома — 104,4 м², два уровня. Отопление на газу, есть электричество, центральные водопровод и канализация. Дом продается за 106,7 тысячи рублей.
Дома у Минского моря
В агрогородке Семково на продажу выставлен коттедж премиум-класса со спа-комплексом и видом на Минское море. Он двухуровневый, на 246,5 м².
Построен из керамических блоков с утеплителем минеральной ватой. Фасад — декоративная штукатурка, клинкер, термодоска. Кровля — композитная металлочерепица.
В доме семь комнат, кухня-столовая, просторная гостиная с панорамным остеклением, камином и выходом на террасу, три санузла, холл, гардероб, кладовая, навес для авто. Отделочные работы внутри еще не завершены.
Дом оснащен приточно-вытяжной вентиляцией, системой кондиционирования, разводка электрики — под «Умный дом». Есть видеонаблюдение, охрана МВД, спутниковое ТВ. Отопление газовое, вода из артезианской скважины. Отметим наличие спа-комплекса с бассейном, террасой и зоной барбекю общей площадью 150 м². Размер участка — 12,32 соток. Стоимость — около 723 тысяч рублей.
СТ «Ученый»
Для тех, кому хочется уединения и дикой природы рядом со столицей, возле Минского моря есть такое место. В садовом товариществе «Ученый» возле Лапорович продается дом прямо у леса.
Вилейское водохранилище
Берега этого живописного водоема пользуются постоянной популярностью у любителей активного загородного отдыха. Здесь мы нашли очень интересный вариант для тех, кто ищет готовый вариант для сезонного и постоянного проживания.
В деревне Сосенки продается современный комфортабельный дом возле Вилейского водохранилища и соснового леса. Коттедж полностью оборудован для круглогодичного проживания. Его общая площадь — 160 м². Построен из газосиликатных блоков, фасад отделан имитацией бруса и покрашен. Во внутренней отделке также использовалось дерево.
На участке есть еще гостевой дом с двумя спальнями и баней на дровах и отдельной зоной барбекю.
Дом оснащен всем необходимым для комфортного проживания: тёплые полы, горячее водоснабжение, современная бытовая техника, мебель, встроенная кухня.
Кстати, этот вариант можно использовать как загородное жилье, а можно и как агроусадьбу. Цена вопроса — 417 тысяч рублей.
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Почем продаются дома на берегу в самых живописных уголках страны.
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