Дома у озера, с баней: сколько стоит загородная мечта горожанина? Смотрим, какие есть варианты

Источник материала: Tut.by

Сейчас многие горожане мечтают о собственном доме у озера рядом с лесом, чтобы и банька своя, и газон и огородик. Мы изучили предложения на рынке загородной недвижимости и отобрали самые интересные варианты. В подборку попали не только особняки в «элитарных» деревнях у Минского моря, но и более доступные по цене дома в самых живописных уголках нашей страны.

Дома в Нарочанском крае

Пасынки

В деревне Пасынки (рядом с курортом «Нарочь») продается новый двухуровневый коттедж с прекрасным панорамным видом на озеро. Его общая площадь — 151 м2, участок 25 соток.



Фото: realt.by

Он построен из двойного утепленного бруса по финской технологии фирмы HONKA. На крыше — гибкая черепица IKO. В доме четыре отдельные комнаты, два санузла, просторная кухня-столовая с панорамными окнами (вид на озеро), гардеробная, две террасы, балкон.





Дом полностью готов к новоселью: есть кухонная мебель со всей необходимой бытовой техникой, чистовая отделка.



Из коммуникаций есть автономная канализация, скважина (глубина 50 метров), электричество. Отопление, кстати, здесь электрическое. За него просят 268 571 рубль.

Азарки-Пудовинка

В национальном парке «Нарочанский» в деревне Азарки-Пудовинка продается дом рядом с озером Баторино. Он деревянный, с цокольным этажом.













Общая площадь — 233 квадратных метра. Готов к проживанию, паровое отопление на газу, вода из собственной скважины. Есть баня, гараж, участок благоустроен. Такой дом стоит 193,7 тысячи рублей.

Параски

Дом на берегу озера Должа в деревне Параски. Построен по авторскому проекту из профилированного бруса. Общая площадь дома — 152 м².









Отопление электрическое, есть камин. Вода — из колодца, канализация автономная. Дом готов для проживания.





Участок — 20 соток с благоустройством и забором по периметру. Озеро начинается сразу за участком. За него просят почти 454 тысячи рублей.

Гарани

Еще один интересный объект находится на берегу озера Вишнево, в деревне Гарани. В описании говорится, что места здесь живописные, в трех километрах находится озеро Свирь, в 20 км — Нарочь, в 25 — Голубые озера.





Дом строился из профилированного бруса толщиной 18 см. Дом отшлифован снаружи и внутри и покрыт в два слоя с аквалазурью. Кровля — польская модульная металлочерепица.



Общая площадь дома — 104,4 м², два уровня. Отопление на газу, есть электричество, центральные водопровод и канализация. Дом продается за 106,7 тысячи рублей.

Дома у Минского моря

В агрогородке Семково на продажу выставлен коттедж премиум-класса со спа-комплексом и видом на Минское море. Он двухуровневый, на 246,5 м².







Построен из керамических блоков с утеплителем минеральной ватой. Фасад — декоративная штукатурка, клинкер, термодоска. Кровля — композитная металлочерепица.





В доме семь комнат, кухня-столовая, просторная гостиная с панорамным остеклением, камином и выходом на террасу, три санузла, холл, гардероб, кладовая, навес для авто. Отделочные работы внутри еще не завершены.





Дом оснащен приточно-вытяжной вентиляцией, системой кондиционирования, разводка электрики — под «Умный дом». Есть видеонаблюдение, охрана МВД, спутниковое ТВ. Отопление газовое, вода из артезианской скважины. Отметим наличие спа-комплекса с бассейном, террасой и зоной барбекю общей площадью 150 м². Размер участка — 12,32 соток. Стоимость — около 723 тысяч рублей.

СТ «Ученый»

Для тех, кому хочется уединения и дикой природы рядом со столицей, возле Минского моря есть такое место. В садовом товариществе «Ученый» возле Лапорович продается дом прямо у леса.









Участок большой — 27 соток, с готовым ландшафтным дизайном, баней, беседкой и бассейном. Дом построен из оцилиндрованного бруса, общая площадь — 116 м².









Отопление на газу, есть электричество, своя скважина и канализация. За него просят 466 тысяч рублей.

Вилейское водохранилище

Берега этого живописного водоема пользуются постоянной популярностью у любителей активного загородного отдыха. Здесь мы нашли очень интересный вариант для тех, кто ищет готовый вариант для сезонного и постоянного проживания.





В деревне Сосенки продается современный комфортабельный дом возле Вилейского водохранилища и соснового леса. Коттедж полностью оборудован для круглогодичного проживания. Его общая площадь — 160 м². Построен из газосиликатных блоков, фасад отделан имитацией бруса и покрашен. Во внутренней отделке также использовалось дерево.







На первом этаже находится кухня-столовая с выходом на просторную крытую террасу и огромная гостиная. Есть еще топочная и санузел. На втором этаже — четыре спальни и санузел.









На участке есть еще гостевой дом с двумя спальнями и баней на дровах и отдельной зоной барбекю.





Дом оснащен всем необходимым для комфортного проживания: тёплые полы, горячее водоснабжение, современная бытовая техника, мебель, встроенная кухня.





Кстати, этот вариант можно использовать как загородное жилье, а можно и как агроусадьбу. Цена вопроса — 417 тысяч рублей.