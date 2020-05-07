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Молодофронтовец Шавров, которого освободили под подписку, болен

07.05.2020 18:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В четверг стало известно об освобождении под подписку молодофронтовца Филиппа Шаврова. Суд над ним назначен на 18 мая. 25-летний активист обвиняется в хулиганстве.

Как сообщает svaboda.org, жена Шаврова Ольга говорит, что он пришел домой "с букетом цветов". "Поблагодарил, что поддерживала, пока сидел, — рассказывает она. — Но больше ничего о деле не говорит и отказывается давать комментарии".

Шавров болен, у него температура, 5 мая он ходил в поликлинику. Жена считает, что это была одна из причин, почему его освободили под подписку. Другой причиной может быть использование пропагандой его высказываний об оппозиции, считает она.


В январе Филипп Шавров раскрасил красной краской руки памятника Пушкина в Минске. Также он нанес изображение бело-красно-белого флага на памятник погибшим милиционерам и сделал надпись “1937” на заборе в Боровлянах. В милицию Шавров пришел сам. За решеткой он находился более трех месяцев. Молодофронтовцу грозит до шести лет лишения свободы. В апреле правозащитные организации потребовали освобождения Филиппа Шаврова и прекращения уголовного дела, признали его политическим заключенным.

После этого на сайте sb.by были опубликованы скандальные видеофрагменты допросов молодофронтовца, где он высказывается об оппозиции и оппозиционерах.
 
Теги: Минск
 
 
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В четверг стало известно об освобождении под подписку молодофронтовца Филиппа Шаврова. Суд над ним назначен на 18 мая. 25-летний активист обвиняется в хулиганстве.
 
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