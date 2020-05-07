Молодофронтовец Шавров, которого освободили под подписку, болен

Шавров болен, у него температура, 5 мая он ходил в поликлинику. Жена считает, что это была одна из причин, почему его освободили под подписку. Другой причиной может быть использование пропагандой его высказываний об оппозиции, считает она.









В январе Филипп Шавров раскрасил красной краской руки памятника Пушкина в Минске . Также он нанес изображение бело-красно-белого флага на памятник погибшим милиционерам и сделал надпись “1937” на заборе в Боровлянах. В милицию Шавров пришел сам. За решеткой он находился более трех месяцев. Молодофронтовцу грозит до шести лет лишения свободы. В апреле правозащитные организации потребовали освобождения Филиппа Шаврова и прекращения уголовного дела, признали его политическим заключенным.





После этого на сайте sb.by были опубликованы скандальные видеофрагменты допросов молодофронтовца, где он высказывается об оппозиции и оппозиционерах.