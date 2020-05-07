МВД прокомментировало задержание блогера Тихановского

Первый официальный комментарий касательно задержания известного блогера Сергея Тихановского появился от МВД.

По информации БЕЛТА , Тихановского задержали в Могилевской области согласно постановлению суда. Стоит отметить, что на официальном канале пресс-секретаря МВД Беларуси Ольги Чемодановой информации о задержании так и не появилось, написал об этом со ссылкой на нее государственный сайт.

По словам Чемодановой, «основанием для его задержания явилось постановление суда Советского района города Гомеля об административном аресте. Сотрудники милиции исключительно в рамках своих полномочий выполнили данное постановление». Она также отметила, что Тихановский был задержан сотрудниками милиции при участии ОМОН и был помещен в изолятор временного содержания города Гомеля.

Отметим, что накануне гомельский блогер Сергей Тихоновский в прямом эфире показывал, как его автомобиль заблокировали сотрудники ГАИ, а омоновец грозил выбить окно в машине, если Тихоновский не выйдет. После этого стрим оборвался.

В Минске после очевидного задержания блогера был запланировал автопробег в поддержку блогера, участники которого в 19 часов собрались на Долгиновском тракте. Однако туда явились сотрудники в штатском и жестко задержали людей. Позднее их отпустили, составив протоколы по ст. 23.34 КоАП (участие в несанкционированном массовом мероприятии) или 23.4 КоАП (неповиновение требованиям сотрудников милиции).

Сегодня на YouTube-канале Сергея Тихановского «Страна для жизни» (сейчас на нем 157 тысяч подписчиков) появилось видео с его заявлением о намерении участвовать в президентских выборах.