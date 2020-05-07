|
МВД прокомментировало задержание блогера Тихановского
Источник материала: БДГ
Первый официальный комментарий касательно задержания известного блогера Сергея Тихановского появился от МВД.
По информации
По словам Чемодановой, «основанием для его задержания явилось постановление суда Советского района города Гомеля об административном аресте. Сотрудники милиции исключительно в рамках своих полномочий выполнили данное постановление». Она также отметила, что Тихановский был задержан сотрудниками милиции при участии ОМОН и был помещен в изолятор временного содержания города Гомеля.
Отметим, что накануне гомельский блогер Сергей Тихоновский в прямом эфире показывал, как его автомобиль заблокировали сотрудники ГАИ, а омоновец грозил выбить окно в машине, если Тихоновский не выйдет. После этого стрим оборвался.
В Минске после очевидного задержания блогера был запланировал автопробег в поддержку блогера, участники которого в 19 часов собрались на Долгиновском тракте. Однако туда явились сотрудники в штатском и жестко задержали людей. Позднее их отпустили, составив протоколы по ст. 23.34 КоАП (участие в несанкционированном массовом мероприятии) или 23.4 КоАП (неповиновение требованиям сотрудников милиции).
Сегодня на YouTube-канале Сергея Тихановского «Страна для жизни» (сейчас на нем 157 тысяч подписчиков) появилось видео с его заявлением о намерении участвовать в президентских выборах.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первый официальный комментарий касательно задержания известного блогера Сергея Тихановского появился от МВД.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)