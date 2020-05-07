Два известных российских хоккеиста оказались замешаны в белорусском «договорняке»

Источник материала: Tut.by

Одними из организаторов договорного матча между «Динамо-Молодечно» и «Могилевым», видимо, были имеющие богатый опыт игры в КХЛ российские хоккеисты Андрей Гаврилов и Владимир Малевич.



Андрей Гаврилов. Фото: ХК «Торпедо»

Об этом стало известно во время рассмотрения дела в суде Московского района. Один из обвиняемых Александр Сырей заявил, что перед матчем он связался с Гавриловым, который был ранее его одноклубником. Экс-вратарь пообещал за проигрыш «Могилеву» 500 000 российских рублей на команду. Позже сумма выросла до миллиона рублей.

После двух периодов счет был 5:2 в пользу «Динамо-Молодечно». Обеспокоенный таким ходом матча Владимир Малевич прямо в перерыве связывался с Александром Сыреем и уточнял, что игра обязательно должна закончиться поражением. В итоге матч завершился со счетом 5:6.

Голкипер Андрей Гаврилов выступал в Континентальной хоккейной лиге за «Салават Юлаев», «Витязь», «Атлант» и «Сочи». Признавался лучшим вратарем недели в КХЛ. На ранних этапах карьеры провел полсезона в Беларуси, играя за бобруйский «Шинник».

Защитник Владимир Малевич играл в КХЛ за «Витязь», «Нефтехимик», «Сочи», «Югру», «Торпедо» и «Северсталь». В Беларуси выступал за «Могилев» и жлобинский «Металлург».

Год назад оба игрока завершили карьеру.

Напомним, что на ряд игроков «Динамо-Молодечно» заведены уголовные дела. Сегодня они дали первые показания .