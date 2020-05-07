|
МВД прокомментировало задержание блогера Тихановского
Источник материала: Партизан
Видеоблогера Сергея Тихановского ("Страна для жизни") задержали 6 мая в соответствии с решением суда об административном аресте.
"Вчера, 6 мая, Сергей Тихановский был задержан сотрудниками милиции при участии ОМОНа. Он помещен в изолятор временного содержания города Гомеля", — передает
По ее словам, постановление об аресте Тихановского вынес суд Советского района Гомеля. "Сотрудники милиции исключительно в рамках своих полномочий выполнили это решение", —уточняет пресс-секретарь.
Как рассказывало
В поддержку Тихановского 6 мая прошли стихийные акции в Минске и Могилеве. По данным правозащитников, в Минске задержали как минимум 19 человек.
В этот же день задержали Брестского блогера Сергея Петрухина.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Видеоблогера Сергея Тихановского ("Страна для жизни") задержали 6 мая в соответствии с решением суда об административном аресте.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)