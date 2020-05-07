ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

МВД прокомментировало задержание блогера Тихановского

07.05.2020 18:44 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Видеоблогера Сергея Тихановского ("Страна для жизни") задержали 6 мая в соответствии с решением суда об административном аресте.

"Вчера, 6 мая, Сергей Тихановский был задержан сотрудниками милиции при участии ОМОНа. Он помещен в изолятор временного содержания города Гомеля", — передает БЕЛТА заявление пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой.

По ее словам, постановление об аресте Тихановского вынес суд Советского района Гомеля. "Сотрудники милиции исключительно в рамках своих полномочий выполнили это решение", —уточняет пресс-секретарь.

Как рассказывало Еврорадио, задержание Тихановского произошло около Могилева. Последние несколько дней блогер ездил по стране и делал сюжеты из разных ее уголков. Вместе со своими подписчиками он планировал организовать в Бобруйске "АнтиПарад". 

В поддержку Тихановского 6 мая прошли стихийные акции в Минске и Могилеве. По данным правозащитников, в Минске задержали как минимум 19 человек. 

В этот же день задержали Брестского блогера Сергея Петрухина.
 
Теги: Гомель, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Видеоблогера Сергея Тихановского ("Страна для жизни") задержали 6 мая в соответствии с решением суда об административном аресте.
 
Новости дня
Новости разные
 
Молодофронтовец Шавров, которого освободили под подписку, болен
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
07.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика