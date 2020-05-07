ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«С Днем Победы!» засияет на колесе обозрения в честь праздника

07.05.2020 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

«С Днем Победы!» засияет на колесе обозрения в честь праздника

Оригинальное поздравление с 9 Мая для гродненцев и гостей города появится в преддверии праздника и непосредственно 9 мая на колесе обозрения в парке имени Жилибера. Сияющие буквы «С Днем Победы! 75 мирных лет!» можно будет увидеть даже издалека – ведь они будут на высоте 42 метров и займут примерно 1300 квадратных метров.

– Всегда интересно предложить к празднику что-то новое и оригинальное. А поскольку в городе теперь есть колесо обозрения, мы давно думали, как можно его задействовать, – рассказала заместитель начальника отдела культуры горисполкома Галина Ереминович. – Появилась идея разместить на нем поздравление с Днем Победы в виде сияющих иллюминацией строк. Администрация Гродненского городского парка развлечений нас поддержала.

Планируется, что такую необычную иллюминацию на колесе включат уже вечером в пятницу. Будет она, конечно, и 9 мая.

Татьяна КУЗНЕЧЕНКОВА
Фото: Вадим ГОЛОТИК

https://grodnonews.by/

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Оригинальное поздравление с 9 Мая для гродненцев и гостей города появится в преддверии праздника и непосредственно 9 мая на колесе обозрения в парке имени...
 
Новости дня
Новости разные
 
Два известных российских хоккеиста оказались замешаны в белорусском «договорняке»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
07.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика