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«С Днем Победы!» засияет на колесе обозрения в честь праздника
07.05.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Оригинальное поздравление с 9 Мая для гродненцев и гостей города появится в преддверии праздника и непосредственно 9 мая на колесе
– Всегда интересно предложить к празднику что-то новое и оригинальное. А поскольку в городе теперь есть колесо обозрения, мы давно думали, как можно его задействовать, – рассказала заместитель начальника отдела культуры горисполкома Галина Ереминович. – Появилась идея разместить на нем поздравление с Днем Победы в виде сияющих иллюминацией строк. Администрация Гродненского городского парка развлечений нас поддержала.
Планируется, что такую необычную иллюминацию на колесе включат уже вечером в пятницу. Будет она, конечно, и 9 мая.
Татьяна КУЗНЕЧЕНКОВА
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Оригинальное поздравление с 9 Мая для гродненцев и гостей города появится в преддверии праздника и непосредственно 9 мая на колесе обозрения в парке имени...
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