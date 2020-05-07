«С Днем Победы!» засияет на колесе обозрения в честь праздника

Источник материала: Вороновская газета





Оригинальное поздравление с 9 Мая для гродненцев и гостей города появится в преддверии праздника и непосредственно 9 мая на колесе обозрения в парке имени Жилибера. Сияющие буквы «С Днем Победы! 75 мирных лет!» можно будет увидеть даже издалека – ведь они будут на высоте 42 метров и займут примерно 1300 квадратных метров.

– Всегда интересно предложить к празднику что-то новое и оригинальное. А поскольку в городе теперь есть колесо обозрения, мы давно думали, как можно его задействовать, – рассказала заместитель начальника отдела культуры горисполкома Галина Ереминович. – Появилась идея разместить на нем поздравление с Днем Победы в виде сияющих иллюминацией строк. Администрация Гродненского городского парка развлечений нас поддержала.

Планируется, что такую необычную иллюминацию на колесе включат уже вечером в пятницу. Будет она, конечно, и 9 мая.

Татьяна КУЗНЕЧЕНКОВА

Фото: Вадим ГОЛОТИК

https://grodnonews.by/