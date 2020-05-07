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С горящими глазами и любимыми песнями. В Гродно для ветеранов ВОВ устроили парад под окнами дома
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Гродно парад приходит к солдатам Победы прямо под окна. В таком трогательном формате в городе решили поздравить каждого ветерана Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Военный оркестр исполнил легендарные мелодии во дворе дома Валентины Барановой и Семена Подофедова. Воевали они на разных фронтах. Валентину Петровну война застала на утро выпускного бала, она прошла ее связисткой, участвовала в наступательной операции на Берлин. Семен Феофанович был командиром в мотострелковых войсках, прошел фронтовыми дорогами весь Северный Кавказ, участвовал в освобождении городов Украины и Польши.
Сегодня они соседи по подъезду и друзья. 75-ую победную весну встречают с горящими глазами и любимыми песнями. На стульях усидеть не смогли, ведь парад привыкли встречать только стоя. Валентина Баранова, как всегда, на каблуках, несмотря на почетный возраст. Семену Подофедову и вовсе уже 101 год. Ветеранам вручили подарки и, конечно, юбилейные медали.
Валентина Баранова, ветеран Великой Отечественной войны:
Игорь Демиденко, заместитель командующего войсками Западного оперативного командования:
Праздник накануне 9 Мая придет в гости к каждому солдату Победы. Поздравления организуют в различных форматах. Сегодня в Гродненской области проживают 332 ветерана Великой Отечественной войны. Каждому – особое внимание.
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Новости Беларуси. В Гродно парад приходит к солдатам Победы прямо под окна. В таком трогательном формате в городе решили поздравить каждого ветерана Великой...
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