ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

С горящими глазами и любимыми песнями. В Гродно для ветеранов ВОВ устроили парад под окнами дома

07.05.2020 18:36 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Гродно парад приходит к солдатам Победы прямо под окна. В таком трогательном формате в городе решили поздравить каждого ветерана Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С горящими глазами и любимыми песнями. В Гродно для ветеранов ВОВ устроили парад под окнами дома

Военный оркестр исполнил легендарные мелодии во дворе дома Валентины Барановой и Семена Подофедова. Воевали они на разных фронтах. Валентину Петровну война застала на утро выпускного бала, она прошла ее связисткой, участвовала в наступательной операции на Берлин. Семен Феофанович был командиром в мотострелковых войсках, прошел фронтовыми дорогами весь Северный Кавказ, участвовал в освобождении городов Украины и Польши.

С горящими глазами и любимыми песнями. В Гродно для ветеранов ВОВ устроили парад под окнами дома

Сегодня они соседи по подъезду и друзья. 75-ую победную весну встречают с горящими глазами и любимыми песнями. На стульях усидеть не смогли, ведь парад привыкли встречать только стоя. Валентина Баранова, как всегда, на каблуках, несмотря на почетный возраст. Семену Подофедову и вовсе уже 101 год. Ветеранам вручили подарки и, конечно, юбилейные медали. 

С горящими глазами и любимыми песнями. В Гродно для ветеранов ВОВ устроили парад под окнами дома

Валентина Баранова, ветеран Великой Отечественной войны:
Это необычно, видеть, что столько корреспондентов, столько военнослужащих генералы, полковники. Это, вы знаете, я все отношу к тому, что это День Победы, 75 лет Победы. И то, что вы пришли сюда, вы отдали честь тем, кто сегодня здесь не присутствует по причине того, что они либо не дожили до Победы, либо ушли из жизни, не дождавшись 75-летия Победы. А я вот дождалась! Я еще загадала, когда мне было 95 лет. И каждый год я отсчитывала. А сейчас уже точно я дожила!

С горящими глазами и любимыми песнями. В Гродно для ветеранов ВОВ устроили парад под окнами дома

Игорь Демиденко, заместитель командующего войсками Западного оперативного командования:
Их подвиг для нас является примером, примером наших ратных будней, мирного времени. Мы гордимся, что в городе Гродно проживают такие ветераны, с которыми мы можем всегда найти общий язык, разговаривать и воспитывать наше молодое поколение, наших военнослужащих, наших солдат на их примере.

С горящими глазами и любимыми песнями. В Гродно для ветеранов ВОВ устроили парад под окнами дома

Праздник накануне 9 Мая придет в гости к каждому солдату Победы. Поздравления организуют в различных форматах. Сегодня в Гродненской области проживают 332 ветерана Великой Отечественной войны. Каждому особое внимание.

Люди в материале: Валентина Баранова, Игорь Демиденко, Семен Подофедов

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Гродно парад приходит к солдатам Победы прямо под окна. В таком трогательном формате в городе решили поздравить каждого ветерана Великой...
 
Новости дня
Новости разные
 
Бывшим узникам фашистских лагерей продолжают вручать юбилейные медали к 75-летию Победы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
07.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика