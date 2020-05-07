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Бывшим узникам фашистских лагерей продолжают вручать юбилейные медали к 75-летию Победы

07.05.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Накануне празднования Дня Победы юбилейными медалями «75 год Перамогi ў Вялiкай Айчыннай вайне 1941-1945 гадоў» награждены наши земляки, прошедшие через фашистские концлагеря.

Бывшим узникам фашистских лагерей продолжают вручать юбилейные медали к 75-летию Победы
Бывшим узникам фашистских лагерей продолжают вручать юбилейные медали к 75-летию Победы

Высоких наград удостоены: Просковья Григорьевна Козлова и Тамара Сергеевна Левченко из д. Морозовичи, Эдуард Михайлович и Ольга Михайловна Алейниковы из д. Старая Буда, Иван Владимирович Дегтяренко и Нина Ивановна Костюченко из аг. Губичи, Валентина Анатольевна Шруб и Матрена Бенадысевна Щука из д. Уза, Мария Юрьевна Пинчук из аг. Коммунар, Лидия Михайловна Романцова, Валентина Николаевна Коваленко и Лидия Калениковна Маслюкова из г. Буда-Кошелево.

Бывшим узникам фашистских лагерей продолжают вручать юбилейные медали к 75-летию Победы

Слова поздравлений с Великой Победой и пожеланий крепкого здоровья, мира, добра и процветания поколению победителей адресовали военный комиссар Буда-Кошелевского и Чечерского районов Владимир Петрусёв и председатель районного совета ветеранов Мария Максимчикова,  отметившие, что люди, прошедшие войну, являются примером мужества и героизма для нынешнего поколения. Они проявили подвиги не только в годы лихолетья, но и в послевоенное время показали, как надо трудиться, восстанавливая страну из руин, и как сделать ее мирной и процветающей. Бывшим узникам фашистских концлагерей вручили юбилейные медали и поздравительные письма – солдатские треугольники от имени Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко.   

Бывшим узникам фашистских лагерей продолжают вручать юбилейные медали к 75-летию Победы
Бывшим узникам фашистских лагерей продолжают вручать юбилейные медали к 75-летию Победы
Бывшим узникам фашистских лагерей продолжают вручать юбилейные медали к 75-летию Победы
Бывшим узникам фашистских лагерей продолжают вручать юбилейные медали к 75-летию Победы
Бывшим узникам фашистских лагерей продолжают вручать юбилейные медали к 75-летию Победы
Бывшим узникам фашистских лагерей продолжают вручать юбилейные медали к 75-летию Победы

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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Накануне празднования Дня Победы юбилейными медалями «75 год Перамогi ў Вялiкай Айчыннай вайне 1941-1945 гадоў» награждены наши земляки, прошедшие через...
 
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