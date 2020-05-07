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«Мы сделали маленькое хорошее дело». Мечты детей, которых воспитывает отец-одиночка, исполнили неравнодушные белорусы

07.05.2020 18:36 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Неожиданный и очень добрый отклик получил материал, снятый нашими корреспондентами в феврале 2020 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В специальном репортаже «Больше, чем папа» мы рассказывали историю многодетного отца из Лидского района, который один воспитывает пятерых детей.

Она бросила его с четырьмя детьми, а он усыновил пятого и воспитывает всех сам. История отца-одиночки

Репортаж получил резонанс, набрал 16 тысяч просмотров и десятки комментариев. Люди стали объединяться, чтобы оказать помощь семье, кто, чем может. И сегодня подарки приехали к адресату.

«Мы сделали маленькое хорошее дело». Мечты детей, которых воспитывает отец-одиночка, исполнили неравнодушные белорусы

Трогательный сюжет от Галины Буро. 

«Мы сделали маленькое хорошее дело». Мечты детей, которых воспитывает отец-одиночка, исполнили неравнодушные белорусы

Стиральная машина и еще десятки коробок: сегодня рабочая машина СТВ выполняет непривычную, но очень важную миссию – транспортирует подарки от благотворителей. История многодетного отца из Лидского района нашла отклик у десятков людей, фирм и общественных организаций. Каждый постарался внести свою лепту в доброе дело.

«Мы сделали маленькое хорошее дело». Мечты детей, которых воспитывает отец-одиночка, исполнили неравнодушные белорусы

Александр Майко, менеджер по продажам магазина бытовой техники:
Мы решили подарить им стиральную машину как технику, необходимую в каждой семье.

«Мы сделали маленькое хорошее дело». Мечты детей, которых воспитывает отец-одиночка, исполнили неравнодушные белорусы

Отец семейства Александр Запасник говорит: уже стал привыкать, чуть ли не каждый день к нему приезжают гости с подарками. На прошлой неделе привезли пылесос и бытовую химию, теперь игрушки, книги, детскую одежду, постельное белье и сладости.

«Мы сделали маленькое хорошее дело». Мечты детей, которых воспитывает отец-одиночка, исполнили неравнодушные белорусы

Старшая Полина мечтала о заколках и резинках – увлекается прическами, а мальчишки попросили принадлежности для рыбалки.

«Мы сделали маленькое хорошее дело». Мечты детей, которых воспитывает отец-одиночка, исполнили неравнодушные белорусы

Кирилл Запасник, сын:
Пойду на рыбалку с этими рыбками, буду ловить рыбу. Карп, щука, окунь – что попадается. Если слишком много, то часть замораживаем, а мелкую даем коту.

«Мы сделали маленькое хорошее дело». Мечты детей, которых воспитывает отец-одиночка, исполнили неравнодушные белорусы

В специальном репортаже «Больше, чем папа» наш канал рассказывал непростую историю этой семьи: жена бросила Александра и четверых детей. Пятый малыш, Захар, родился уже вне брака, мужчина его усыновил, чтобы ребенок не попал в детдом. Отец работает в совхозе, но на одну зарплату большой семье прожить трудно. Он старается и не жалуется, но Дед Мороз в новогоднюю ночь к ним не приходит.

«Мы сделали маленькое хорошее дело». Мечты детей, которых воспитывает отец-одиночка, исполнили неравнодушные белорусы

Анастасия Бояринцева, жительница Гродно:
Мне прямо очень приятно. Хочу сказать огромное спасибо всем, кто согласился помочь, потому что мы сделали маленькое хорошее дело.

«Мы сделали маленькое хорошее дело». Мечты детей, которых воспитывает отец-одиночка, исполнили неравнодушные белорусы

Благодаря людям, которые не смогли пройти мимо чужой беды, но скромно пожелали остаться не назваными, теперь семья Запасник теперь обеспечена всем необходимым, и даже есть абонемент в парк развлечений.

«Мы сделали маленькое хорошее дело». Мечты детей, которых воспитывает отец-одиночка, исполнили неравнодушные белорусы

Изюминка дня – портретная фотосессия. Профессиональное оборудование, фоны, свет, вспышки и они в роли супермоделей. Как сказал маленький Захар, это настоящий праздник!

«Мы сделали маленькое хорошее дело». Мечты детей, которых воспитывает отец-одиночка, исполнили неравнодушные белорусы

Егор Чупраков, детский фотограф, психолог:
Мне кажется, детские портреты очень важны просто потому, что это способ заякориться в детстве. И когда ребята – ребята прекрасные – вырастут, разъедутся, возможность вернуться в это состояние ребенка, которое нам, взрослым людям, дает энергию для творчества.

«Мы сделали маленькое хорошее дело». Мечты детей, которых воспитывает отец-одиночка, исполнили неравнодушные белорусы

Александр Запасник, многодетный отец:
О чем я мечтаю? Чтобы выросли хорошими нормальными людьми, наши свою профессию, сами себя в жизни.

«Мы сделали маленькое хорошее дело». Мечты детей, которых воспитывает отец-одиночка, исполнили неравнодушные белорусы

Благотворители намерены и дальше принимать участие в судьбе этой семьи. Ведь это не сложно – вот так, без повода, стать Дедом Морозом для деток, растущих без мамы, которые должны знать, что чудеса случаются.

Люди в материале: Александр Майко, Кирилл Запасник, Анастасия Бояринцева, Егор Чупраков, Александр Запасник

 
Теги: Гродно
 
 
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Новости Беларуси. Неожиданный и очень добрый отклик получил материал, снятый нашими корреспондентами в феврале 2020 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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