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«Мы сделали маленькое хорошее дело». Мечты детей, которых воспитывает отец-одиночка, исполнили неравнодушные белорусы
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Неожиданный и очень добрый отклик получил материал, снятый нашими корреспондентами в феврале 2020 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В специальном репортаже «Больше, чем папа» мы рассказывали историю многодетного отца из Лидского района, который один воспитывает пятерых детей.
Репортаж получил резонанс, набрал 16 тысяч просмотров и десятки комментариев. Люди стали объединяться, чтобы оказать помощь семье, кто, чем может. И сегодня подарки приехали к адресату.
Стиральная машина и еще десятки коробок: сегодня рабочая машина СТВ выполняет непривычную, но очень важную миссию – транспортирует подарки от благотворителей. История многодетного отца из Лидского района нашла отклик у десятков людей, фирм и общественных организаций. Каждый постарался внести свою лепту в доброе дело.
Александр Майко, менеджер по продажам магазина бытовой техники:
Отец семейства Александр Запасник говорит: уже стал привыкать, чуть ли не каждый день к нему приезжают гости с подарками. На прошлой неделе привезли пылесос и бытовую химию, теперь игрушки, книги, детскую одежду, постельное белье и сладости.
Старшая Полина мечтала о заколках и резинках – увлекается прическами, а мальчишки попросили принадлежности для рыбалки.
Кирилл Запасник, сын:
В специальном репортаже «Больше, чем папа» наш канал рассказывал непростую историю этой семьи: жена бросила Александра и четверых детей. Пятый малыш, Захар, родился уже вне брака, мужчина его усыновил, чтобы ребенок не попал в детдом. Отец работает в совхозе, но на одну зарплату большой семье прожить трудно. Он старается и не жалуется, но Дед Мороз в новогоднюю ночь к ним не приходит.
Анастасия Бояринцева, жительница Гродно:
Благодаря людям, которые не смогли пройти мимо чужой беды, но скромно пожелали остаться не назваными, теперь семья Запасник теперь обеспечена всем необходимым, и даже есть абонемент в парк развлечений.
Изюминка дня – портретная фотосессия. Профессиональное оборудование, фоны, свет, вспышки и они в роли супермоделей. Как сказал маленький Захар, это настоящий праздник!
Егор Чупраков, детский фотограф, психолог:
Александр Запасник, многодетный отец:
Благотворители намерены и дальше принимать участие в судьбе этой семьи. Ведь это не сложно – вот так, без повода, стать Дедом Морозом для деток, растущих без мамы, которые должны знать, что чудеса случаются.
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«Мы сделали маленькое хорошее дело». Мечты детей, которых воспитывает отец-одиночка, исполнили неравнодушные белорусы
Новости Беларуси. Неожиданный и очень добрый отклик получил материал, снятый нашими корреспондентами в феврале 2020 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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