ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Открытое обращение к органам власти, общественности (протест в связи с волной репрессий)

07.05.2020 18:38 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Брестская областная организация Белорусской социал-демократической партии (Грамада) выражает протест в связи с очередной волной репрессий в Бресте.

Открытое обращение к органам власти, общественности (протест в связи с волной репрессий)

фото - иллюстрация, из архива сайта

Административным наказаниям в виде ареста подверглись противники строительства завода АКБ под Брестом. Сегодня задержан блогер Сергей Петрухин и помещен в ИВС.

Мы убеждены, что право на мирные собрания, право на здоровую окружающую среду, право свободно получать и распространять информацию – это основные конституционные права граждан нашей страны, которые должны не только соблюдаться, но и поощряется!

видео - сегодня в Бресте

Республика Беларусь взяла на себя международные обязательства сохранять и уважать основные права и свободы человека. Они отражены во Всеобщей Декларации прав человека, Международном Пакте о гражданских и политических правах, Орхуской конвенции.

Считаем, что органы власти должны немедленно освободить Сергея Петрухина, а все пострадавшие в результате отстаивания своих прав на здоровую окружающую среду, права свободно получать и распространять информацию, участвующие в мирных акциях должны быть реабилитированы.

Открытое обращение к органам власти, общественности (протест в связи с волной репрессий)

Чтобы окончательно решить ситуацию со строительством завода АКБ под Брестом, необходимо провести местный референдум и таким образом решить данный вопрос раз и навсегда. На наш взгляд построенный завод АКБ должен быть перепрофилирован!

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Брестская областная организация Белорусской социал-демократической партии (Грамада) выражает протест в связи с очередной волной репрессий в Бресте. фото -...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Мы сделали маленькое хорошее дело». Мечты детей, которых воспитывает отец-одиночка, исполнили неравнодушные белорусы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
07.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика