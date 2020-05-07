Открытое обращение к органам власти, общественности (протест в связи с волной репрессий)

Источник материала: Виртуальный Брест

Брестская областная организация Белорусской социал-демократической партии (Грамада) выражает протест в связи с очередной волной репрессий в Бресте.





фото - иллюстрация, из архива сайта

Административным наказаниям в виде ареста подверглись противники строительства завода АКБ под Брестом. Сегодня задержан блогер Сергей Петрухин и помещен в ИВС.

Мы убеждены, что право на мирные собрания, право на здоровую окружающую среду, право свободно получать и распространять информацию – это основные конституционные права граждан нашей страны, которые должны не только соблюдаться, но и поощряется!

видео - сегодня в Бресте

Республика Беларусь взяла на себя международные обязательства сохранять и уважать основные права и свободы человека. Они отражены во Всеобщей Декларации прав человека, Международном Пакте о гражданских и политических правах, Орхуской конвенции.

Считаем, что органы власти должны немедленно освободить Сергея Петрухина, а все пострадавшие в результате отстаивания своих прав на здоровую окружающую среду, права свободно получать и распространять информацию, участвующие в мирных акциях должны быть реабилитированы.





Чтобы окончательно решить ситуацию со строительством завода АКБ под Брестом, необходимо провести местный референдум и таким образом решить данный вопрос раз и навсегда. На наш взгляд построенный завод АКБ должен быть перепрофилирован!