|
Открытое обращение к органам власти, общественности (протест в связи с волной репрессий)
07.05.2020 18:38 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Брестская областная организация Белорусской социал-демократической партии (Грамада) выражает протест в связи с очередной волной репрессий в Бресте.
фото - иллюстрация, из архива сайта
Административным наказаниям в виде ареста подверглись противники строительства завода АКБ под Брестом. Сегодня задержан
Мы убеждены, что право на мирные собрания, право на здоровую окружающую среду, право свободно получать и распространять информацию – это основные конституционные права граждан нашей страны, которые должны не только соблюдаться, но и поощряется!
видео - сегодня в Бресте
Республика Беларусь взяла на себя международные обязательства сохранять и уважать основные права и свободы человека. Они отражены во Всеобщей Декларации прав человека, Международном Пакте о гражданских и политических правах, Орхуской конвенции.
Считаем, что органы власти должны немедленно освободить Сергея Петрухина, а все пострадавшие в результате отстаивания своих прав на здоровую окружающую среду, права свободно получать и распространять информацию, участвующие в мирных акциях должны быть реабилитированы.
Чтобы окончательно решить ситуацию со строительством завода АКБ под Брестом, необходимо провести местный референдум и таким образом решить данный вопрос раз и навсегда. На наш взгляд построенный завод АКБ должен быть перепрофилирован!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Брестская областная организация Белорусской социал-демократической партии (Грамада) выражает протест в связи с очередной волной репрессий в Бресте. фото -...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)