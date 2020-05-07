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Налоговая о возможности перехода на иной порядок налогообложения для ИП

07.05.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Указом Президента Республики Беларусь от 24.04.2020 № 143 «О поддержке экономики» в рамках поддержки в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации индивидуальным предпринимателям, уплатившим в 2020 году единый налог с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц (далее – единый налог), предоставлено право в отношении видов деятельности, являющихся объектом налогообложения единым налогом, перейти с 1-го числа календарного месяца 2020 года на иной порядок налогообложения с соблюдением условий его применения, в том числе на упрощенную систему налогообложения (далее – упрощенная система).

Индивидуальные предприниматели, изъявившие желание перейти в 2020 году на применение упрощенной системы, должны с 1-го по 20-е число календарного месяца, с которого они начинают применение упрощенной системы, представить в налоговый орган по месту постановки на учет уведомление о переходе на упрощенную систему с указанием даты такого перехода.

При переходе на иной порядок налогообложения индивидуальные предприниматели обязаны внести необходимые изменения и (или) дополнения в налоговые декларации (расчеты) по единому налогу за отчетный квартал 2020 года, в котором осуществлен такой переход.

За более полной информацией, а также по возникающим вопросам налогообложения обращайтесь в инспекцию Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Слуцкому району по телефонам в г. Слуцке 8(01795)29461, в г. Старые Дороги 8(01792)58931, 8(01792)30795, в г. Копыле 8(01719)50475, 8(01719)54551.

Инспекция МНС Республики Беларусь по Слуцкому району

 
 
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Индивидуальные предприниматели теперь смогут перейти на упрощенную систему налогообложения. Но не всем это доступно.
 
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