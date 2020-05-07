Возложили цветы к обелиску на братской могиле в «Южном» и к памятнику узникам «Ревира»

Источник материала: Виртуальный Брест

Депутаты Платы представителей Национального собрания Анатолий Дашко, Марина Васько, Евгений Зайцев, представляющие в Парламенте Брест, приняли участие в акции «Беларусь помнит. Помним каждого». Они возложили цветы к обелиску в микрорайоне Южный и минутой молчания почтили память погибших воинов. В церемонии приняли участие глава администрации Московского района Бреста Андрей Филанович, представители общественности.

















В этот же день представители общественных организаций возложили цветы на к памятнику узникам «Ревира» близ Ковельского шоссе. От областной организации БРСМ цветы возлагал Юрий Сегенюк, от Брестского городского объединения профсоюзов Валентина Тимошук.











