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Возложили цветы к обелиску на братской могиле в «Южном» и к памятнику узникам «Ревира»

07.05.2020 18:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Депутаты Платы представителей Национального собрания Анатолий Дашко, Марина Васько, Евгений Зайцев, представляющие в Парламенте Брест, приняли участие в акции «Беларусь помнит. Помним каждого». Они возложили цветы к обелиску в микрорайоне Южный и минутой молчания почтили память погибших воинов. В церемонии приняли участие глава администрации Московского района Бреста Андрей Филанович, представители общественности.

Возложили цветы к обелиску на братской могиле в «Южном» и к памятнику узникам «Ревира»

Возложили цветы к обелиску на братской могиле в «Южном» и к памятнику узникам «Ревира»

Возложили цветы к обелиску на братской могиле в «Южном» и к памятнику узникам «Ревира»

Возложили цветы к обелиску на братской могиле в «Южном» и к памятнику узникам «Ревира»

В этот же день представители общественных организаций возложили цветы на к памятнику узникам «Ревира» близ Ковельского шоссе. От областной организации БРСМ цветы возлагал Юрий Сегенюк, от Брестского городского объединения профсоюзов Валентина Тимошук.

Возложили цветы к обелиску на братской могиле в «Южном» и к памятнику узникам «Ревира»

Возложили цветы к обелиску на братской могиле в «Южном» и к памятнику узникам «Ревира»

Возложили цветы к обелиску на братской могиле в «Южном» и к памятнику узникам «Ревира»

 
Теги: Брест
 
 
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  Депутаты Платы представителей Национального собрания Анатолий Дашко, Марина Васько, Евгений Зайцев, представляющие в Парламенте Брест, приняли участие в акции...
 
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