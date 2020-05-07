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Чем закончилась история с магнитами в одном из лифтов Солигорска

07.05.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город


Фото со страницы Эдуарда в instagram

Житель Солигорска Эдуард два месяца назад оставил на стене лифта магнитик с запиской, где говорилось, что сувенир можно взять себе, но взамен оставить два. Многие были уверены, что магнит просто заберут и на том история закончится, пишет Onliner. Только всё вышло не так, как прогнозировали читатели.

Но парень из Солигорска провел эксперимент и открыл еще один закон магнетизма: если оставить на стене лифта всего один магнит и попросить соседей сделать так же, сувениры размножатся на глазах. Правила игры были такими: магнит можно забрать себе, но вместо него принести два. «Есть надежда, что через пару недель там соберется от 10 и более магнитов. Это будет самый интересный лифт в Солигорске», — объяснял молодой человек. Большинство наших читателей предположили, что магнит украдут и на этом история закончится. Но вот что получилось в итоге.

С момента эксперимента минуло два месяца. За это время в солигорском лифте скопились десятки магнитов. Правда, этот закон работает не во всех белорусских лифтах: в некоторых подъездах флешмоб продлился пару недель, а потом со стен лифта одним махом исчезли все магниты. «Наши люди и совок в них неискоренимы. Все, что где-то есть общее, надо обязательно упереть, тем более если можно остаться безнаказанным», — сетовал житель такого подъезда в комментариях к статье. Подобных примеров среди нескольких сотен отзывов, к сожалению, было много.

Onliner

 
 
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Житель Солигорска Эдуард два месяца назад оставил на стене лифта магнитик с запиской, где говорилось, что сувенир можно взять себе, но взамен оставить два. Многие...
 
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