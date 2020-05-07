ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Памятник погибшим землякам открыли в Брестском районе в преддверии Дня Победы

07.05.2020 18:38 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

В деревне Приборово Брестского района сегодня состоялась церемония открытия памятника односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, передает корреспондент БЕЛТА.

Памятник погибшим землякам открыли в Брестском районе в преддверии Дня Победы

Памятник погибшим землякам открыли в Брестском районе в преддверии Дня Победы

Памятник погибшим землякам открыли в Брестском районе в преддверии Дня Победы

Памятник погибшим землякам открыли в Брестском районе в преддверии Дня Победы

Памятник погибшим землякам открыли в Брестском районе в преддверии Дня Победы

Памятник погибшим землякам открыли в Брестском районе в преддверии Дня Победы

Памятник погибшим землякам открыли в Брестском районе в преддверии Дня Победы

Памятник погибшим землякам открыли в Брестском районе в преддверии Дня Победы

Памятник погибшим землякам открыли в Брестском районе в преддверии Дня Победы

Памятник погибшим землякам открыли в Брестском районе в преддверии Дня Победы

Памятник погибшим землякам открыли в Брестском районе в преддверии Дня Победы

Ранее в деревне был памятник землякам, однако он требовал капитального ремонта. Местные власти с учетом мнения жителей деревни приняли решение о строительстве нового мемориала. Обсуждались различные варианты. На сходе граждан был предложен эскиз нового памятного знака. К его постаменту прикреплены плиты с именами 68 сельчан, которые погибли во время Великой Отечественной войны. "Их могилы находятся далеко от родной земли, но память о них остается в наших сердцах", - гласит надпись на центральной табличке от имени односельчан. Доминантой композиции является направленный в небо штык.

Памятник погибшим землякам открыли в Брестском районе в преддверии Дня Победы

Памятник погибшим землякам открыли в Брестском районе в преддверии Дня Победы

Памятник погибшим землякам открыли в Брестском районе в преддверии Дня Победы

"Знаково, что памятник открывается в канун 75-й годовщины Великой Победы. Для нашего народа это самый светлый и дорогой праздник. Мы, белорусы, свято чтим память о том, что наши деды и прадеды отдали свои жизни за независимость родины. Они не пожалели жизни за нас, мы обязаны это помнить", - отметил председатель Брестского районного Совета депутатов Владимир Хватик. С ним солидарен депутат Палаты представителей Национального собрания Евгений Зайцев: "Война унесла миллионы человеческих жизней, погиб каждый третий белорус. Каждая семья имеет отношение к 9 Мая через своих дедов и прадедов, которые ковали для нас Победу".

Памятник погибшим землякам открыли в Брестском районе в преддверии Дня Победы

Памятник погибшим землякам открыли в Брестском районе в преддверии Дня Победы

Присутствующие возложили венки и цветы к постаменту мемориала, почтили память погибших минутой молчания. В их честь был дан оружейный залп.

Памятник погибшим землякам открыли в Брестском районе в преддверии Дня Победы

Памятник погибшим землякам открыли в Брестском районе в преддверии Дня Победы

Среди нынешних жителей Приборово немало тех, имена чьих родственников увековечены на плитах памятника. Одна из них - Валентина Седунова. Во время войны фашисты расстреляли ее бабушку и беременную тетю. "У бабушки было шестеро детей. Мой отец был старшим, его перед войной забрали в армию, - рассказала трагичную историю своей семьи женщина. - День Победы для меня самый лучший праздник. Одновременно со светлыми чувствами испытываю и боль утраты, ведь погибли мирные, невинные люди. Самое главное - чтобы такое никогда не повторилось, чтобы были мир и здоровье, остальное приложится".

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  В деревне Приборово Брестского района сегодня состоялась церемония открытия памятника односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, передает...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Мы сделали маленькое хорошее дело». Мечты детей, которых воспитывает отец-одиночка, исполнили неравнодушные белорусы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
07.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика