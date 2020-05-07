Памятник погибшим землякам открыли в Брестском районе в преддверии Дня Победы

Источник материала: Виртуальный Брест

В деревне Приборово Брестского района сегодня состоялась церемония открытия памятника односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, передает корреспондент БЕЛТА.













































Ранее в деревне был памятник землякам, однако он требовал капитального ремонта. Местные власти с учетом мнения жителей деревни приняли решение о строительстве нового мемориала. Обсуждались различные варианты. На сходе граждан был предложен эскиз нового памятного знака. К его постаменту прикреплены плиты с именами 68 сельчан, которые погибли во время Великой Отечественной войны. "Их могилы находятся далеко от родной земли, но память о них остается в наших сердцах", - гласит надпись на центральной табличке от имени односельчан. Доминантой композиции является направленный в небо штык.













"Знаково, что памятник открывается в канун 75-й годовщины Великой Победы. Для нашего народа это самый светлый и дорогой праздник. Мы, белорусы, свято чтим память о том, что наши деды и прадеды отдали свои жизни за независимость родины. Они не пожалели жизни за нас, мы обязаны это помнить", - отметил председатель Брестского районного Совета депутатов Владимир Хватик. С ним солидарен депутат Палаты представителей Национального собрания Евгений Зайцев: "Война унесла миллионы человеческих жизней, погиб каждый третий белорус. Каждая семья имеет отношение к 9 Мая через своих дедов и прадедов, которые ковали для нас Победу".









Присутствующие возложили венки и цветы к постаменту мемориала, почтили память погибших минутой молчания. В их честь был дан оружейный залп.









Среди нынешних жителей Приборово немало тех, имена чьих родственников увековечены на плитах памятника. Одна из них - Валентина Седунова. Во время войны фашисты расстреляли ее бабушку и беременную тетю. "У бабушки было шестеро детей. Мой отец был старшим, его перед войной забрали в армию, - рассказала трагичную историю своей семьи женщина. - День Победы для меня самый лучший праздник. Одновременно со светлыми чувствами испытываю и боль утраты, ведь погибли мирные, невинные люди. Самое главное - чтобы такое никогда не повторилось, чтобы были мир и здоровье, остальное приложится".