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Солигорск присоединился к республиканскому субботнику. ФОТОФАКТ.

07.05.2020 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


24 апреля 2020 20:30 4083

Солигорск присоединился к республиканскому субботнику. ФОТОФАКТ.

Автор: Эдуард Кидяев.

25 апреля в нашей стране во всех городах и сёлах состоялся Республиканский субботник. Не осталась в стороне и Солигорщина, активно включившись в это важное дело.

Солигорск присоединился к республиканскому субботнику. ФОТОФАКТ.

С 9 утра в нашем городе в районе Тропы здоровья вдоль новой лыжероллерной трассы началась уборка территории от веток и частей деревьев, оставшихся после рубки. Убирать порубочные остатки были брошены силы представителей многих организаций и предприятий города, а также администрации: Солигорского райисполкома и Солигорского районного Совета депутатов. В субботнике приняли участие председатель Солигорского райисполкома Андрей Жайлович, председатель Солигорского районного Совета депутатов Алла Калеева, генеральный директор ОАО “Беларуськалий” Иван Головатый, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Андрей Струневский.

Они подавали пример другим, облагораживая этот участок. Порубочные остатки увозили трактора.

Субботник продлился почти 4 часа, была убрана территория от начала Тропы здоровья (возле нового строения) недалеко от здания РОВД и до района “лягушатника”. Проделан огромный объем работы.

Солигорск присоединился к республиканскому субботнику. ФОТОФАКТ.
Солигорск присоединился к республиканскому субботнику. ФОТОФАКТ.
Солигорск присоединился к республиканскому субботнику. ФОТОФАКТ.
Солигорск присоединился к республиканскому субботнику. ФОТОФАКТ.
Солигорск присоединился к республиканскому субботнику. ФОТОФАКТ.

В Солигорском районе субботник отметили не только уборкой территории вдоль новой лыжероллерной трассы, в различных местах города проходили мероприятия по благоустройству, включились учебные заведения, различные предприятия. Проходила работа по уборке территории, высадке деревьев, благоустройству и на селе.

Солигорщина достойно приняла участие в таком важном, объединяющем всех деле, как республиканский субботник! Всего в Беларуси порядка 2 миллионов 300 тысяч человек работали на республиканском субботнике.

Солигорск присоединился к республиканскому субботнику. ФОТОФАКТ.
Солигорск присоединился к республиканскому субботнику. ФОТОФАКТ.
Солигорск присоединился к республиканскому субботнику. ФОТОФАКТ.
Солигорск присоединился к республиканскому субботнику. ФОТОФАКТ.
Солигорск присоединился к республиканскому субботнику. ФОТОФАКТ.
Солигорск присоединился к республиканскому субботнику. ФОТОФАКТ.
Солигорск присоединился к республиканскому субботнику. ФОТОФАКТ.
Солигорск присоединился к республиканскому субботнику. ФОТОФАКТ.
Солигорск присоединился к республиканскому субботнику. ФОТОФАКТ.
Солигорск присоединился к республиканскому субботнику. ФОТОФАКТ.
Солигорск присоединился к республиканскому субботнику. ФОТОФАКТ.
Солигорск присоединился к республиканскому субботнику. ФОТОФАКТ.
Солигорск присоединился к республиканскому субботнику. ФОТОФАКТ.
Солигорск присоединился к республиканскому субботнику. ФОТОФАКТ.
Солигорск присоединился к республиканскому субботнику. ФОТОФАКТ.
Солигорск присоединился к республиканскому субботнику. ФОТОФАКТ.
Солигорск присоединился к республиканскому субботнику. ФОТОФАКТ.
Солигорск присоединился к республиканскому субботнику. ФОТОФАКТ.
Солигорск присоединился к республиканскому субботнику. ФОТОФАКТ.
Солигорск присоединился к республиканскому субботнику. ФОТОФАКТ.

Отдел новостей “СОЛИГОРСК – НОВОСТИ”.

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24 апреля 2020 20:30 4083 Солигорск присоединился к республиканскому...
 
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