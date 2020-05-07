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Солигорск присоединился к республиканскому субботнику. ФОТОФАКТ.
07.05.2020 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
24 апреля 2020 20:30 4083
Солигорск присоединился к республиканскому субботнику. ФОТОФАКТ.
25 апреля в нашей стране во всех городах и сёлах состоялся Республиканский субботник. Не осталась в стороне и Солигорщина, активно включившись в это важное дело.
С 9 утра в нашем городе в районе Тропы здоровья вдоль новой лыжероллерной трассы началась уборка территории от веток и частей деревьев, оставшихся после рубки. Убирать порубочные остатки были брошены силы представителей многих организаций и предприятий города, а также администрации: Солигорского райисполкома и Солигорского районного Совета депутатов. В субботнике приняли участие председатель Солигорского райисполкома Андрей Жайлович, председатель Солигорского районного Совета депутатов Алла Калеева, генеральный директор ОАО “Беларуськалий” Иван Головатый, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Андрей Струневский.
В Солигорском районе субботник отметили не только уборкой территории вдоль новой лыжероллерной трассы, в различных местах города проходили мероприятия по благоустройству, включились учебные заведения, различные предприятия. Проходила работа по уборке территории, высадке деревьев, благоустройству и на селе.
Отдел новостей “СОЛИГОРСК – НОВОСТИ”.
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24 апреля 2020 20:30 4083 Солигорск присоединился к республиканскому...
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