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В Минске при пустых трибунах соревнуются теннисисты
07.05.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минске соревнуются теннисисты. Турнир проходит в Республиканском центре олимпийской подготовки, передает «МИР 24».
На корт вместе с юниорами вышли и опытные спортсмены. Среди них – первая ракетка страны
Поединки проходят при пустых трибунах. Трансляции идут в интернете и по телевидению. Все спортсмены проходят обязательный медицинский осмотр. Для безопасности отказались и от традиционных рукопожатий.
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На корт вместе с юниорами вышли и опытные спортсмены. Среди них – первая ракетка страны Арина Соболенко.
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