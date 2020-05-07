В Минске при пустых трибунах соревнуются теннисисты

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске соревнуются теннисисты. Турнир проходит в Республиканском центре олимпийской подготовки, передает «МИР 24».

На корт вместе с юниорами вышли и опытные спортсмены. Среди них – первая ракетка страны Арина Соболенко , а также Александра Соснович. Обе начали турнир с победы.

«Этот турнир имеет сокращенный формат. Мы играем только до четырех геймов. Делаем все динамичным, чтобы человек сразу включался в игру. У нас есть группы, каждый должен сыграть с каждым. А лучший выходит в финал, и там уже играют полностью сет», – отметил организхатор турнира Антон Дубров.

Поединки проходят при пустых трибунах. Трансляции идут в интернете и по телевидению. Все спортсмены проходят обязательный медицинский осмотр. Для безопасности отказались и от традиционных рукопожатий.