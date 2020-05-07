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Выбраны логотип и талисман Игр стран СНГ в Казани
Источник материала: ОНТ
Итоги конкурса на логотип и талисман первых Игр стран СНГ, проведение которых планируется с 20 по 27 августа в Казани, обнародовало в четверг, 7 мая, Министерство спорта России. Об этом
Так, логотипом соревнования станет Жар-птица (автор Альбина Сафиулина, г. Казань), а талисманом – Барс (автор Ибрагим Дурдиев, г. Москва).
Ожидается, что Игры соберут около 3500 спортсменов в возрасте от 14 до 23 лет из 11 стран СНГ. Всего на соревнованиях разыграют около 280 комплектов медалей.
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Итоги конкурса на логотип и талисман первых Игр стран СНГ, проведение которых планируется с 20 по 27 августа в Казани, обнародовало в четверг, 7 мая, Министерство...
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