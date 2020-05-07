Выбраны логотип и талисман Игр стран СНГ в Казани

Источник материала: ОНТ

Итоги конкурса на логотип и талисман первых Игр стран СНГ, проведение которых планируется с 20 по 27 августа в Казани, обнародовало в четверг, 7 мая, Министерство спорта России. Об этом сообщили в Национальном олимпийском комитете Беларуси.

Так, логотипом соревнования станет Жар-птица (автор Альбина Сафиулина, г. Казань), а талисманом – Барс (автор Ибрагим Дурдиев, г. Москва).

Ожидается, что Игры соберут около 3500 спортсменов в возрасте от 14 до 23 лет из 11 стран СНГ. Всего на соревнованиях разыграют около 280 комплектов медалей.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram