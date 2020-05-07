ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Наталья Кочанова: принято абсолютно правильное выверенное решение о праздновании этой Победы

07.05.2020 19:44 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Память о Великой Отечественной войне священна, она в сердце каждого белоруса. Сохранить ее – наш долг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Кочанова: принято абсолютно правильное выверенное решение о праздновании этой Победы

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики, приняла 7 мая участие в видеоконференции, посвященной 75-летию Великой Победы. Руководители парламентов постсоветских стран обсудили ее значение для народа.  

Наталья Кочанова обратила внимание, что в нашей стране с особым душевным теплом и заботой относятся к ветеранам – тем, кто в послевоенное время восстанавливал из руин белорусские города и села, к детям войны. Поэтому переписать историю не получится. Есть люди, которые сохраняют святую память о той войне. Наша задача – передать правду следующим поколениям.

Наталья Кочанова: принято абсолютно правильное выверенное решение о праздновании этой Победы

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
К сожалению, мы видим, что это касается не только тех далеких событий Великой Отечественной войны, но и тех событий, которые происходят сегодня. Фейки, ложная информация, которую освещают некоторые телекомпании и каналы – это просто недопустимо.

То, что сегодня происходит в нашей стране, касаясь эпидемиологической обстановки… Мы ведь знаем, какая обстановка, она регулируемая, она управляемая. Поэтому принято абсолютно правильное выверенное решение о праздновании этой Победы. Мы не можем предать память тех людей, которые погибли, отстояв свободу и независимость нашей страны, и тех, которые сегодня живут вместе с нами и говорят о том, что мы должны отмечать этот праздник.  

Наталья Кочанова: принято абсолютно правильное выверенное решение о праздновании этой Победы

Участники конференции обсудили вопросы сохранения исторической памяти, патриотического воспитания молодежи и поддержки ветеранов. В нашей стране уже много лет проводится акция «Беларусь помнит». А в 2019 году стартовала еще одна международная акция – «Во славу общей Победы».  

Люди в материале: Наталья Кочанова

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Память о Великой Отечественной войне священна, она в сердце каждого белоруса. Сохранить ее – наш долг, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Выбраны логотип и талисман Игр стран СНГ в Казани
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
07.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика