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«Около сотни человек ещё здесь есть». В Масюковщине находят останки погибших во времена ВОВ

07.05.2020 20:16 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Душещипательные и пронзающие истории Великой Отечественной войны. Но многие из них, увы, так и останутся безымянными. Масюковщина. Экс-деревня, ныне – микрорайон столицы.

«Около сотни человек ещё здесь есть». В Масюковщине находят останки погибших во времена ВОВ

«Около сотни человек ещё здесь есть». В Масюковщине находят останки погибших во времена ВОВ

Мало кто знает, но с 1941 года здесь была перевалочная база для советских военнопленных, которых отправляли в лагеря Германии.

«Около сотни человек ещё здесь есть». В Масюковщине находят останки погибших во времена ВОВ

«Около сотни человек ещё здесь есть». В Масюковщине находят останки погибших во времена ВОВ

По разным данным, здесь погибли более 80 тысяч узников – от истощения, болезней и издевательств. Из 80 тысяч замученных до смерти жертв архипелага Шталаг поименно известно лишь чуть больше десятой части. Имена продолжают всплывать, спустя десятилетия.

«Около сотни человек ещё здесь есть». В Масюковщине находят останки погибших во времена ВОВ

«Около сотни человек ещё здесь есть». В Масюковщине находят останки погибших во времена ВОВ

«Около сотни человек ещё здесь есть». В Масюковщине находят останки погибших во времена ВОВ

Алексей Филатов, сапёр первой специализированной поисковой роты второго специализированного поискового взвода, ефрейтор:
Были найдены останки в количестве 26 человек, и находим до сих пор, проверяем местность. Предположительно, около сотни человек ещё здесь есть. Испытываю гордость за то, что мы работаем, достаём останки, возможно, устанавливаем личности каких-то людей. Они приезжают, смотрят и знают, что их родственник – дедушка, прадедушка похоронен здесь. Знают, что не где-то там, в лесу, и тем более не под домами, которые сейчас строятся.

Люди в материале: Алексей Филатов

 
 
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Душещипательные и пронзающие истории Великой Отечественной войны. Но многие из них, увы, так и останутся безымянными. Масюковщина. Экс-деревня, ныне – микрорайон...
 
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