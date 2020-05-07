«Около сотни человек ещё здесь есть». В Масюковщине находят останки погибших во времена ВОВ

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Душещипательные и пронзающие истории Великой Отечественной войны. Но многие из них, увы, так и останутся безымянными. Масюковщина. Экс-деревня, ныне – микрорайон столицы.









Мало кто знает, но с 1941 года здесь была перевалочная база для советских военнопленных, которых отправляли в лагеря Германии.









По разным данным, здесь погибли более 80 тысяч узников – от истощения, болезней и издевательств. Из 80 тысяч замученных до смерти жертв архипелага Шталаг поименно известно лишь чуть больше десятой части. Имена продолжают всплывать, спустя десятилетия.











