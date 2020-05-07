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Бессмертная цитадель: как в Брестской крепости встретили врага

07.05.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Как реставрируют Брестскую крепость и что осталось от нее после войны, смотрите в этом «Специальном репортаже».

22 июня 1941 года в 4:15 утра здесь началась война. Именно Брест стал одним из городов, который первым принял на себя удар немецких войск и достойно держал оборону почти месяц. Сейчас Брестскую крепость почти полностью восстановили после долгих бомбежек врага и превратили в сложный интерактивный музей, полный квестов и замысловатых инсталляций, чтобы молодому поколению было интереснее изучать историю. И при таком творческом подходе здесь нет места историческому вымыслу.



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Теги: Брест
 
 
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Здесь каждая деталь экспозиции напоминает о том, как хрупок мир. Смотрите «Специальный репортаж» о Брестской крепости, которая приняла на себя первые удары немцев.
 
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