Бессмертная цитадель: как в Брестской крепости встретили врага

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Как реставрируют Брестскую крепость и что осталось от нее после войны, смотрите в этом «Специальном репортаже».

22 июня 1941 года в 4:15 утра здесь началась война. Именно Брест стал одним из городов, который первым принял на себя удар немецких войск и достойно держал оборону почти месяц. Сейчас Брестскую крепость почти полностью восстановили после долгих бомбежек врага и превратили в сложный интерактивный музей, полный квестов и замысловатых инсталляций, чтобы молодому поколению было интереснее изучать историю. И при таком творческом подходе здесь нет места историческому вымыслу.