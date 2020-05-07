В Бресте суд на крупную сумму оштрафовал мужчину, который нес флаг города во время воскресной акции протеста

Андрей Невдах нес флаг во время акции протеста 3 мая. Фото: Роман КИСЛЯК

Напомним, сразу после окончания акции его задержали сотрудники милиции и увезли в райотдел. На мужчину был составлен протокол по статье 23.34 КоАП за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий.





Судья признал Невдаха виновным и назначил наказание – штраф в размере 30 базовых величин (810 рублей).





Напомним, протесты в Бресте начались в начале 2018 года, когда в нескольких километрах от города началось строительство аккумуляторного завода «АйПауэр». На протяжении всего этого времени инициативная группа брестчан и жителей района, а также ее сторонники постоянно заявляют о многочисленных нарушениях на разных этапах реализации проекта.





В апреле 2020 года кроме лозунгов против завода участники акций протеста стали скандировать и политические лозунги. Трое из них получили за это по 15 суток ареста.