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В Бресте суд на крупную сумму оштрафовал мужчину, который нес флаг города во время воскресной акции протеста

07.05.2020 20:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Милиция усмотрела в его действиях нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий, суд с этим согласился.

В суде Ленинского района Бреста 7 мая прошел процесс по административному делу Андрея Невдаха, который в минувшее воскресенье нес флаг города во время акции протеста, пишет "Брестская газета".


Андрей Невдах нес флаг во время акции протеста 3 мая. Фото: Роман КИСЛЯК

Напомним, сразу после окончания акции его задержали сотрудники милиции и увезли в райотдел. На мужчину был составлен протокол по статье 23.34 КоАП за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий.

Судья признал Невдаха виновным и назначил наказание – штраф в размере 30 базовых величин (810 рублей).

 
Напомним, протесты в Бресте начались в начале 2018 года, когда в нескольких километрах от города началось строительство аккумуляторного завода «АйПауэр». На протяжении всего этого времени инициативная группа брестчан и жителей района, а также ее сторонники постоянно заявляют о многочисленных нарушениях на разных этапах реализации проекта.

В апреле 2020 года кроме лозунгов против завода участники акций протеста стали скандировать и политические лозунги. Трое из них получили за это по 15 суток ареста.
 
Теги: Брест
 
 
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Милиция усмотрела в его действиях нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий, суд с этим согласился.
 
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