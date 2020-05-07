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Акция в поддержку Тихановского в Гомеле завершилась задержаниями
Источник материала: Партизан
Стихийная акция в поддержку задержанного блогера Сергея Тихановского прошла вечером 7 мая на площади Ленина в центре Гомеля. На нее собралось несколько десятков человек, передает
Когда милиционер стал призывать их разойтись, участники собрания начали скандировать: "Стоп, таракан!" Акция закончилась массовым задержанием участников.
Тихановского задержали 6 мая около Могилева. На следующий день пресс-служба МВД заявила, что блогера задержали для отбывания административного ареста.
На акции в поддержку Тихановского в Минске 6 мая задержали 19 человек.
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Стихийная акция в поддержку задержанного блогера Сергея Тихановского прошла вечером 7 мая на площади Ленина в центре Гомеля. На нее собралось несколько десятков...
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