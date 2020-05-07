Дань уважения Героям войны отдают по всей Беларуси: как поздравляют ветеранов и готовятся к 9 Мая в регионах

Источник материала: ОНТ

Юбилейные торжества уже охватили все регионы. Во всех уголках Беларуси к памятным мемориалам и захоронениям жертв Великой Отечественной войны идут люди. Особое внимание – и ветеранам. Цветы, подарки и трогательные поздравления.

Брест дольше всех ждал Победного мая. Приграничный город был первым на пути врага и последний, который спустя три года освободили солдаты 1-го Белорусского фронта. Война оставила незаживающие раны, поэтому громко о памяти здесь говорить не принято, она в сердце каждого из нас. И лучшее подтверждение этому – ухоженные памятники и живые цветы у монументов.

На открытие обновленного памятника в Приборово, что недалеко от украинской границы, собралась вся деревня. Ко Дню Победы благоустроили территорию, на новом постаменте плиты с именами 68 односельчан – все они не вернулись с войны. Не только солдаты, погибшие на разных фронтах, но и замученные фашистами мирные жители. Их могилы далеко от родной деревни или вовсе неизвестны. К памятному знаку сельчане приходят, словно к могилам родственников, не вернувшихся с войны. Здесь у каждого своя история, но нет семьи в Приборово, которую не коснулась война.

Валентина Седунова, житель деревни Приборово: «Петрочук Евдокия и Петрочук Анастасия Герасимовна, они расстреляны в 41-м году, бабушке было 50 лет, а тете Насте – 20, беременная. Рассказывали – били цепями, которыми мололи рожь, окровавленных бросили. Вы знаете, для меня этот праздник очень значим, и больно, и хотелось бы, чтобы это никогда не повторилось».

Павел Волынец, заместитель председателя Брестского райисполкома: «До сих пор происходят ситуации, что мы по архивным документам восстанавливаем фамилии людей, которые погибли в годы ВОВ, и до сих пор числились в наших захоронениях как неизвестные. И, конечно, ремонт, реконструкция, создание новых памятников, это очень важно».

В братской могиле, что в южном городке, – солдаты, освобождавшие Брест в июле 44-го. Уступить город для противника означало конец войны на белорусской земле. Поэтому враг упорно сопротивлялся. В этой битве погибли 33 наших бойца. Куда больше погибло в плену. В июне 41-го в Бресте фашисты организовали самый массовый лагерь для военнопленных. Так называемый «ревир», переводится «госпиталь», но сюда везли не лечить, а убивать. Раненые солдаты умирали от болезней и голода, по примерным подсчетам около 10 тыс. жертв. Останки обнаружили случайно восемь лет назад, сегодня на этом месте братская могила и всегда живые цветы – символ неугасающей памяти.

Дань уважения павшим в боях за свободу Отечества отдают по всей Могилёвской области. Ни одно место памяти не забыто. Вот и как этот мемориальный комплекс «Усакино» близ одноимённой деревни в Кличевском районе. В годы войны в краю лесов и болот развернулось самое масштабное в Беларуси подпольное движение.

Оно объединило 18 тысяч борцов против фашизма. Партизанская зона простиралась на 3 тыс. кв. км: здесь базировались все руководящие органы Могилевской области, местный аэродром принимал самолеты с «большой земли», издавались партизанские газеты. Памятное место сегодня посетил замглавы Администрации Президента Беларуси Андрей Кунцевич. Он возложил цветы к Вечному огню.

На партизанском кладбище 18 братских могил, в них лежат 400 бойцов, чьи останки удалось обнаружить и перезахоронить с почестями. В Усакинском лесу построили партизанский лагерь: шесть землянок, кухня, колодец-журавль. Марафон памяти продолжается: завтра цветы возложат к Вечному огню мемориального комплекса «Лагерь смерти» в Могилёве, на «Буйничском поле», на братских могилах в агрогородках Кадино и Вендорож.

А в Гомеле почтить память Героев войны решили посредством современного искусства. На фасаде высотки нарисовали мурал с портретом Емельяна Барыкина - одного из организаторов большевистского подполья и партизанского движения на Гомельщине. Мурал создан на улице, которая носит имя Героя. Рисунок масштабный, занимает чуть более 200 кв. м.

Александр Добриян, автор идеи: «На его плечи легла и эвакуация города в 41-м году, но при этом он не эвакуировался вместе с руководящим составом, а остался в городе. Руководил здесь подпольем и партизанским движением. Собственно говоря, всю войну прожил бок о бок с тем народом, который оказался здесь на оккупированной территории. И после войны, в 43-м, после освобождения Гомеля он возвращается в город и здесь же своими руками работает на восстановлении города».

Рисунок создан в стиле фотореал. К слову, фотография с изображением Барыкина с бородой выбрана не случайно. Перед тем, как уйти в партизаны, он дал обещание не сбривать бороду, пока не освободят родную землю от немецко-фашистских захватчиков. Слово свое он сдержал.

В Гродно в этом году решили поздравить ветеранов с Днем Победы адресно и организовали концерты под балконами. Получилось очень трогательно. Надо было видеть глаза ветеранов. Наши герои были счастливы, радостно махали руками, подпевали, некоторые даже танцевали. И, кажется, на время забыли о своем уже довольно преклонном возрасте.

Военного оркестра в этом тихом дворике в центре Гродно прежде никогда не видели. За представлением наблюдали с балконов все соседи. Но главные герои – ветераны. Артиллерист Семён Подофёдов прошел всю войну, освобождал Прагу, брал Берлин. В апреле отметил свой уже 101-й день рождения. А тут такой подарок – концерт и юбилейная медаль.

Семён Подофёдов, ветеран Великой Отечественной войны: «Ну что вы, такое внимание, такая забота, особенно последние годы. Конечно, никто никогда из нас об этом не думал и не мечтал. Вся наша фронтовая деятельность, всегда, при любых условиях делали все, чтобы выжить. Как можно лучше выбрать огневую позицию, лучше окопаться – все делалось для того, чтобы сохранить жизнь».

А спустя час на другом конце города молодежь приехала поздравить Николая Лагуткина. Посреди двора все вместе затянули «День Победы», за ней и «Катюшу», и «Темную ночь». Эти же нехитрые мелодии по признанию бывшего связиста не раз отвлекали его от ужасов войны. Попал на фронт в 43-м году, освобождал Украину, дошел до Румынии. В этом году Николай Лагуткин должен был ехать на парад Победы в Москву, но его отменили. Ветеран счастлив, что в Беларуси фронтовиков помнят и чтят их подвиг.

Николай Лагуткин, ветеран Великой Отечественной войны: «Я очень рад, не мог даже предположить, что так много придут меня поздравлять. Меня, простого ветерана войны, солдата этой войны и уже пожилого, но еще гражданина Беларуси. Спасибо им за все».

Послушать вместе любимые мелодии и поздравить с праздником выходили даже соседи. С товарищем по духу, бывшим моряком, 9 Мая встретят вместе. И за праздничным столом будут смотреть по телевизору трансляцию парада в Минске.

До Дня Победы остается всего два дня. В Гродно постарались создать настоящую праздничную атмосферу, украсили центральные улицы. Подарок преподнесла и природа, наконец зацвела сирень.Завтра марафон продолжится. К подножию мемориалов и памятников лягут цветы от представителей различных организаций. Главными объектами станут Курган Славы и один из крупнейших в Беларуси памятников пограничникам. Ведь именно эти люди в 41-м первыми вышли на защиту родины.

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