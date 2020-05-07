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Обезьяна взломала банкомат в Индии

07.05.2020 20:48 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Обезьяна взломала банкомат в Индии

Необычного грабителя задержали полицейские в Индии: обезьяна взломала банкомат возле президентского дворца в Нью-Дели, сообщает Daily Mail.

Сотрудники банка сообщили о том, что в здании кто-то взломал банкомат, когда стражи порядка прибыли на место, то решили изучить записи камер видеонаблюдения. Увиденное их удивило.

Оказалось, что грабитель – это просто любопытная обезьяна. Примат взобрался на устройство, оторвал крышку, обнюхал ее, попрыгал, но, не обнаружив ничего интересного, быстро покинул место преступления.


Пока не ясно, как обезьяне удалось добраться до банкомата, ведь она находится за стеклянной дверью, непонятно и то, как ей удалось уйти из помещения.

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Необычного грабителя задержали полицейские в Индии: обезьяна взломала банкомат возле президентского дворца в Нью-Дели, сообщает Daily Mail. Сотрудники банка сообщили...
 
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