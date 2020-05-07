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«Во время войны ему ампутировали руки». Правнучка великого Орловского о знаменитом родственнике
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Человек-легенда, человек-волк, человек-плуг. Это все о легендарном Кирилле Прокофьевиче Орловском, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ирина Недобоева, корреспондент:
А это – правнучка легендарного фронтовика, героя войны и послевоенного труда Екатерина Хаймова.
Сегодня она рассказывает историю о своем легендарном родственнике. Не без гордости, конечно.
Екатерина Хаймова, учащаяся Могилевского областного лицея № 3:
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Новости Беларуси. Человек-легенда, человек-волк, человек-плуг. Это все о легендарном Кирилле Прокофьевиче Орловском, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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