От 300 до 4000 рублей к зарплате будут получать медики, работающие с инфекциями

Источник материала: ОНТ

От 300 до 4000 белорусских рублей – с этого месяца и до конца пандемии сотрудники учреждений здравоохранения, работающие с инфекционными заболеваниями, будут получать надбавки к зарплате.

Материальное стимулирование предусмотрено Указом Президента. И сегодня схему выплат прокомментировали в Минздраве.

Распределять суммы специалистам будут соразмерно нагрузке, уровню опасности и ответственности. В списке инфекций не только COVID-19, но и чума, холера, Эбола и ближневосточный респираторный синдром MERS.

Елена Крутова, заместитель начальника управления экономического анализа и развития здравоохранения Министерства здравоохранения: «Эти надбавки будут выплачиваться работникам здравоохранения всех бюджетных организаций независимо от их ведомственной подчиненности. Это врачи, средние медработники, иные работники – санитарки, сестры-хозяйки, водители, лифтеры – все те, кто участвует в оказании медицинской помощи пациентам с инфекциями. Министерство здравоохранения вместе с управлениями здравоохранения, со всеми подчиненными организациями проводят работу, чтобы все эти надбавки были начислены в срок».

Получат зарплату «со знаком +» и те, кто для помощи пациентам с инфекцией привлекался всего несколько раз, например, стоматологи. Дополнительные выплаты специалистам из этой категории начислят посменно. ﻿﻿

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