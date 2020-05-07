ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

От 300 до 4000 рублей к зарплате будут получать медики, работающие с инфекциями

07.05.2020 21:11 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

От 300 до 4000 рублей к зарплате будут получать медики, работающие с инфекциями

От 300 до 4000 белорусских рублей – с этого месяца и до конца пандемии сотрудники учреждений здравоохранения, работающие с инфекционными заболеваниями, будут получать надбавки к зарплате.

Материальное стимулирование предусмотрено Указом Президента. И сегодня схему выплат прокомментировали в Минздраве.

Распределять суммы специалистам будут соразмерно нагрузке, уровню опасности и ответственности. В списке инфекций не только COVID-19, но и чума, холера, Эбола и ближневосточный респираторный синдром MERS. 

Елена Крутова, заместитель начальника управления экономического анализа и развития здравоохранения Министерства здравоохранения: «Эти надбавки будут выплачиваться работникам здравоохранения всех бюджетных организаций независимо от их ведомственной подчиненности. Это врачи, средние медработники, иные работники – санитарки, сестры-хозяйки, водители, лифтеры – все те, кто участвует в оказании медицинской помощи пациентам с инфекциями. Министерство здравоохранения вместе с управлениями здравоохранения, со всеми подчиненными организациями проводят работу, чтобы все эти надбавки были начислены в срок».

Получат зарплату «со знаком +» и те, кто для помощи пациентам с инфекцией привлекался всего несколько раз, например, стоматологи. Дополнительные выплаты специалистам из этой категории начислят посменно. ﻿﻿

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
От 300 до 4000 белорусских рублей – с этого месяца и до конца пандемии сотрудники учреждений здравоохранения, работающие с инфекционными заболеваниями, будут...
 
Новости дня
Новости разные
 
Обезьяна взломала банкомат в Индии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
07.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика