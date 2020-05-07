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От 300 до 4000 рублей к зарплате будут получать медики, работающие с инфекциями
Источник материала: ОНТ
От 300 до 4000 белорусских рублей – с этого месяца и до конца пандемии сотрудники учреждений здравоохранения, работающие с инфекционными заболеваниями, будут получать надбавки к зарплате.
Материальное стимулирование предусмотрено Указом Президента. И сегодня схему выплат прокомментировали в Минздраве.
Распределять суммы специалистам будут соразмерно нагрузке, уровню опасности и ответственности. В списке инфекций не только COVID-19, но и чума, холера, Эбола и ближневосточный респираторный синдром MERS.
Получат зарплату «со знаком +» и те, кто для помощи пациентам с инфекцией привлекался всего несколько раз, например, стоматологи. Дополнительные выплаты специалистам из этой категории начислят посменно.
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От 300 до 4000 белорусских рублей – с этого месяца и до конца пандемии сотрудники учреждений здравоохранения, работающие с инфекционными заболеваниями, будут...
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