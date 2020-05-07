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Вдохновляющие истории. Ученики могилёвского лицея собрали целый музей славы своих прадедов

07.05.2020 21:22 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Боевые награды, письма с фронта, черно-белые фотокарточки. Целую коллекцию фронтовых семейных историй и экспонатов собрали учащиеся и педагоги Могилевского областного лицея № 3, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вдохновляющие истории. Ученики могилёвского лицея собрали целый музей славы своих прадедов

Для многих ребят эта поисковая работа открыла новые страницы и пролила свет на легендарные подвиги прадедов. Здесь и герои войны, и фронтовые врачи, и санитары. Их именами названы улицы и сельхозпредприятия Беларуси.

Поистине вдохновляющие истории в репортаже Ирины Недобовой.

Вдохновляющие истории. Ученики могилёвского лицея собрали целый музей славы своих прадедов

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Здесь, в экспозиции лицея, не меньше двух сотен разных, но таких вдохновляющих историй. Их ребята собирали буквально по крупицам. Но в этом и прелесть.

Вдохновляющие истории. Ученики могилёвского лицея собрали целый музей славы своих прадедов

Вероника Николаенко, учитель истории Могилевского областного лицея № 3:
Действительно, наш Президент правильные слова сказал, что Беларусь сама является живым памятником. Но это не должны быть памятники в камне. Не должна прерываться эта связь, потому что мы все звенья цепи. С этой помощью этой цепи, собственно, будет держаться память.

Вдохновляющие истории. Ученики могилёвского лицея собрали целый музей славы своих прадедов

Четыре поколения назад их прадеды воевали долгих четыре года, чтобы эти молодые белорусы могли учиться, заниматься любимым делом. Вообще иметь будущее. И только сейчас, лично изучив всю подноготную своих фронтовиков, ребята по-настоящему прониклись.

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Люди в материале: Ирина Недобоева, Вероника Николаенко

 
 
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Новости Беларуси. Боевые награды, письма с фронта, черно-белые фотокарточки. Целую коллекцию фронтовых семейных историй и экспонатов собрали учащиеся и педагоги...
 
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