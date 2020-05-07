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Единый индустриальный радиоплеер могут создать в Беларуси
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Беларуси может быть создан единый индустриальный радиоплеер. Речь идет о мобильном приложении, объединяющем все радиостанции страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Об этом сообщили на круглом столе, посвященном цифровизации отрасли. Он прошел в Минске. Благодаря новой платформе FM-вещание станет доступно каждому пользователю интернета и в любом месте.
Обсуждается и возможность создания более сбалансированной системы медиаизмерений. Это позволит анализировать аудиторию подробнее. Среди других предложений – учреждение национальной радиопремии. Конкурс призван усилить конкуренцию и увеличить число радиопрограмм.
Алексей Адашкин, исполняющий обязанности председателя Ассоциации индустрии радиовещания:
В Беларуси создана Ассоциация индустрии радиовещания. Она объединила 20 радиостанций.
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Новости Беларуси. В Беларуси может быть создан единый индустриальный радиоплеер. Речь идет о мобильном приложении, объединяющем все радиостанции страны, сообщили...
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