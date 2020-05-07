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Внучка участника битвы за Сталинград о прадедушке: «Телефонистка его вытащила»

07.05.2020 21:22 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Командир взвода связистов Александр Богданов участвовал в битве за Сталинград. Едва не погиб в бою, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вдохновляющие истории. Ученики могилёвского лицея собрали целый музей славы своих прадедов

Внучка участника битвы за Сталинград о прадедушке: «Телефонистка его вытащила»

О своем прадедушке Ксения Корнеева рассказывает с особой гордостью. Еще бы, ведь далеко не каждый фронтовик был награжден Орденом Красной Звезды.

Из 250 их осталось меньше 20. Подвиг милицейского батальона, защищавшего Могилёв в годы ВОВ

Внучка участника битвы за Сталинград о прадедушке: «Телефонистка его вытащила»

Ксения Корнеева, учащаяся Могилевского областного лицея № 3:
Бабушка мне рассказывала, что был сильный взрыв, его засыпало землей. Телефонистка Надежда Шафатилова его вытащила. И бабушка сказала, что, если бы не она, он бы не выжил.

Внучка участника битвы за Сталинград о прадедушке: «Телефонистка его вытащила»

Я очень рада, что в нашей семье есть такой герой. И я буду передавать эту информацию своим детям, чтобы они знали, что в нашей семье были такие люди и что они сделали.

Люди в материале: Ксения Корнеева, Ирина Недобоева, Александр Богданов

 
 
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Новости Беларуси. Командир взвода связистов Александр Богданов участвовал в битве за Сталинград. Едва не погиб в бою, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
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