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Внучка участника битвы за Сталинград о прадедушке: «Телефонистка его вытащила»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Командир взвода связистов Александр Богданов участвовал в битве за Сталинград. Едва не погиб в бою, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
О своем прадедушке Ксения Корнеева рассказывает с особой гордостью. Еще бы, ведь далеко не каждый фронтовик был награжден Орденом Красной Звезды.
Ксения Корнеева, учащаяся Могилевского областного лицея № 3:
Я очень рада, что в нашей семье есть такой герой. И я буду передавать эту информацию своим детям, чтобы они знали, что в нашей семье были такие люди и что они сделали.
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Новости Беларуси. Командир взвода связистов Александр Богданов участвовал в битве за Сталинград. Едва не погиб в бою, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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